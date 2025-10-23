HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc với công an

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ở Quảng Trị có mặt tại cơ quan công an liên quan đến nội dung đơn mà bà tố cáo.

Công an làm việc với nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế dù đang bị đình chỉ công tác vẫn có mặt tại trường và mở phòng làm việc

Chiều 23-10, Công an xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) đã làm việc với bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - để xác minh nội dung đơn thư tố cáo do chính bà gửi đến cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, công an xã mời bà Huế làm việc trên tinh thần xác minh, làm rõ theo nội dung đơn thư. Sau khi kết thúc, lực lượng công an còn cử cán bộ đưa bà Huế trở về nơi ở an toàn để tránh xảy ra va chạm, mâu thuẫn với người dân.

Trước đó, trong sáng 23-10, bà Đỗ Thị Hồng Huế - người đang trong thời gian bị đình chỉ công tác - xuất hiện tại trường.

Theo phản ánh, bà Huế đến mở cửa phòng làm việc của phó hiệu trưởng "để giải quyết công việc" và sau đó muốn xuống khu bếp ăn bán trú "làm rõ một số vấn đề". Một số phụ huynh sống gần trường đã kéo đến ngăn cản, yêu cầu bà rời đi.

"Tôi công tác ở đây 8 năm, chứ không phải 1 năm. Đến chỉ muốn trình clip và kiến nghị xử lý những người sai phạm. Tôi từng nhiều lần đề nghị lắp camera trong bếp ăn và các phòng học để bảo vệ học sinh nhưng chưa được thực hiện" – bà Huế nói trong lúc trao đổi với phụ huynh.

Trước diễn biến phức tạp, Công an xã Kim Ngân đã có mặt kịp thời để ổn định tình hình, mời bà Huế vào phòng làm việc cùng hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ. Lực lượng công an cũng vận động phụ huynh giải tán, tránh tụ tập đông người gây mất trật tự, đồng thời khẳng định mọi việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo UBND xã Kim Ngân, bà Đỗ Thị Hồng Huế bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2-10, liên quan vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Hết thời hạn trên, ngày 22-10, chính quyền xã đã quyết định gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để tiếp tục làm rõ trách nhiệm.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, 40 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy đồng loạt có triệu chứng nôn ói, đau bụng và phải nhập viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus – tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Vụ việc từng khiến dư luận bức xúc khi xuất hiện thông tin bà Huế - người phụ trách bếp ăn – ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng. Sau đó, phụ huynh đã cho 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế.

Hiện công an và chính quyền xã Kim Ngân đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời làm rõ các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế.


Tin liên quan

Phó hiệu trưởng bị đình chỉ bất ngờ trở lại trường, học sinh hô vang “Cô Huế về đi!”

Phó hiệu trưởng bị đình chỉ bất ngờ trở lại trường, học sinh hô vang “Cô Huế về đi!”

(NLĐO) - Dù đang bị tạm đình chỉ công tác, Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế vẫn đến trường với lý do "giải oan" - khiến phụ huynh và học sinh phản ứng gay gắt.

Tiếp tục đình chỉ công tác phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - Bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, lại bị đình chỉ công tác 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

(NLĐO) – Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Quảng Trị làm việc phụ huynh bức xúc công an làm việc Kim Ngân Đỗ Thị Hồng Huế Trường Tiểu học Kim Thuỷ Phó hiệu trưởng bị đình chỉ Công an xã Kim Ngân Ngộ độc thực phẩm học sinh
