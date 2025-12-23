Công an làm việc với thanh niên bình luận ẩn danh “đe dọa sân bay Long Thành”

Ngày 23-12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc đối với N.L.T. để xử lý theo quy định.

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với đối tượng N.L.T (ngoài cùng bên phải)

Trước đó, vào ngày 17-12, Phòng An ninh nội địa phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom liên quan các chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui” và không có ý định thực hiện.

Hiện Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.



