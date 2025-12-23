Công an làm việc với thanh niên bình luận ẩn danh “đe dọa sân bay Long Thành”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an làm việc với thanh niên bình luận ẩn danh “đe dọa sân bay Long Thành”

Uyên Châu

(NLĐO)-Nam thanh niên bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom liên quan sân bay Long Thành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không

Ngày 23-12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc đối với N.L.T. để xử lý theo quy định.

Xử nghiêm thanh niên bình luận ẩn danh đe dọa chuyến bay sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với đối tượng N.L.T (ngoài cùng bên phải)

Trước đó, vào ngày 17-12, Phòng An ninh nội địa phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom liên quan các chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui” và không có ý định thực hiện.

Hiện Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.


Tin liên quan

Vĩnh Long: Người đàn ông khai lý do đăng tin sai sự thật về bão lũ khiến ai cũng ngán ngẩm

Vĩnh Long: Người đàn ông khai lý do đăng tin sai sự thật về bão lũ khiến ai cũng ngán ngẩm

(NLĐO) – Người đàn ông bán hàng online ở Vĩnh Long đăng bài viết chứa nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ nên bị công an mời làm việc.

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với 11 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt

(NLĐO) – Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử 52 tài khoản mạng xã hội tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về tình hình lũ lụt.

không gian mạng nam thanh niên sân bay Long Thành công an tỉnh đồng nai sai sự thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo