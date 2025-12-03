HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vĩnh Long: Người đàn ông khai lý do đăng tin sai sự thật về bão lũ khiến ai cũng ngán ngẩm

Ca Linh

(NLĐO) – Người đàn ông bán hàng online ở Vĩnh Long đăng bài viết chứa nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ nên bị công an mời làm việc.

Ngày 3-12, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Công an xã Phước Long mời ông L.P.A.Th. (46 tuổi; tạm trú xã Phước Long) do liên quan đến đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Vĩnh Long: Chủ shop online bị mời làm việc vì đăng tin sai sự thật về bão lũ - Ảnh 1.

Công an làm việc với ông Th.

Trước đó, ông Th. dùng tài khoản Tiktok cá nhân đăng và chia sẻ một bài viết chứa nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan ông an, ông Th. thừa nhận đã cố tình lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng về bão lũ để câu tương tác, tăng lượt xem nhằm phục vụ bán hàng online.

Ông cho biết muốn "kéo khách" nhưng không lường được hậu quả của việc lan truyền tin thất thiệt, sai sự thật.

Sau khi được giáo dục và phổ biến quy định pháp luật, ông Th. đã gỡ bài vi phạm, cam kết không tái phạm.

