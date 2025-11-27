Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với 11 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Ngày 27-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết từ ngày 19 đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với 11 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về mưa lũ và hoạt động cứu hộ, gây hoang mang dư luận.

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ - Ảnh 1.

Facebook "Kiều Lý" đăng thông tin quy chụp mưa lũ là hệ quả của "việc thay đổi địa giới hành chính"

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), các nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến bịa đặt việc sáp nhập địa giới hành chính, vu khống hồ thủy điện xả lũ cũng như đưa tin không đúng thực tế về công tác cứu nạn – cứu hộ.

Ngày 19-11, N.T.K.L. (28 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông) sử dụng tài khoản Facebook "Kiều Lý" đăng bài quy chụp mưa lũ là hệ quả của "việc thay đổi địa giới hành chính", kích động, chia rẽ vùng miền.

Nhiều trường hợp còn tung tin thất thiệt về việc thủy điện An Khê – KaNak xả lũ khiến người dân hoang mang.

Không chỉ lan truyền thông tin sai trong phạm vi tỉnh, một số cá nhân còn "vơ vào" tin đồn từ nơi khác để đăng lại.

Điển hình, ông N.T.K. (37 tuổi, ngụ xã Tuy Phước Đông) đã đăng bài về "lũ gây chết người ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk)" với thông tin hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, phần lớn người vi phạm nói rằng họ chỉ nghe đồn rồi đăng lại với mục đích "cảnh báo", nhưng không kiểm chứng nguồn tin. Sau khi được giải thích, nhiều người đã tự gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ - Ảnh 3.

Công an tỉnh Gia Lai làm việc, xử phạt ông N.Q.Đ (trú phường Quy Nhơn) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật

Trong số 11 trường hợp bị mời làm việc, đáng chú ý có ông N.Q.Đ. (29 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn), là quản lý trang Facebook "Đội SOS 115 – Bình Định". Sáng 19-11, trang này đưa thông tin sai lệch về việc "tạm dừng cứu nạn", "lực lượng công an rút về cùng ca nô"… trái với thực tế là các lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu dân. 

Ông Đ. sau đó gỡ bài, xin lỗi nhưng vẫn bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tin liên quan

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

(NLĐO)- TP Hà Nội đã quyết định tiếp tục hỗ trợ 200 tỉ đồng giúp người dân tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiệt hại do mưa, lũ.

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Với công suất thiết kế 750 MW, Nhà máy điện gió Hòn Trâu được xem là dự án trọng điểm mà Gia Lai đang quyết liệt kêu gọi đầu tư.

địa giới hành chính công nghệ cao diễn biến phức tạp tài khoản facebook tin sai sự thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo