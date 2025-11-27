Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Ngày 27-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết từ ngày 19 đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với 11 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về mưa lũ và hoạt động cứu hộ, gây hoang mang dư luận.

Facebook "Kiều Lý" đăng thông tin quy chụp mưa lũ là hệ quả của "việc thay đổi địa giới hành chính"

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), các nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến bịa đặt việc sáp nhập địa giới hành chính, vu khống hồ thủy điện xả lũ cũng như đưa tin không đúng thực tế về công tác cứu nạn – cứu hộ.

Ngày 19-11, N.T.K.L. (28 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông) sử dụng tài khoản Facebook "Kiều Lý" đăng bài quy chụp mưa lũ là hệ quả của "việc thay đổi địa giới hành chính", kích động, chia rẽ vùng miền.

Nhiều trường hợp còn tung tin thất thiệt về việc thủy điện An Khê – KaNak xả lũ khiến người dân hoang mang.

Không chỉ lan truyền thông tin sai trong phạm vi tỉnh, một số cá nhân còn "vơ vào" tin đồn từ nơi khác để đăng lại.

Điển hình, ông N.T.K. (37 tuổi, ngụ xã Tuy Phước Đông) đã đăng bài về "lũ gây chết người ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk)" với thông tin hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, phần lớn người vi phạm nói rằng họ chỉ nghe đồn rồi đăng lại với mục đích "cảnh báo", nhưng không kiểm chứng nguồn tin. Sau khi được giải thích, nhiều người đã tự gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Gia Lai làm việc, xử phạt ông N.Q.Đ (trú phường Quy Nhơn) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật

Trong số 11 trường hợp bị mời làm việc, đáng chú ý có ông N.Q.Đ. (29 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn), là quản lý trang Facebook "Đội SOS 115 – Bình Định". Sáng 19-11, trang này đưa thông tin sai lệch về việc "tạm dừng cứu nạn", "lực lượng công an rút về cùng ca nô"… trái với thực tế là các lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu dân.

Ông Đ. sau đó gỡ bài, xin lỗi nhưng vẫn bị xử phạt 7,5 triệu đồng.