Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Bắt nghi phạm lừa đảo, cháy lớn và loạt chuyển động đô thị đáng chú ý

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc, thêm công viên mới, cháy lớn và bắt nghi phạm lừa đảo... là những thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 12-5

Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc về đích

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tăng tốc thi công ngày đêm, nhiều hạng mục trọng điểm đồng loạt triển khai để kịp về đích dịp 2-9-2026.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cau-di-bo-la-dua-nuoc-vuot-song-sai-gon-tang-toc-ve-dich-196260512140853168.htm

Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc về đích.

TPHCM: Thêm nhiều phường, xã tận dụng đất trống làm công viên

Sở Xây dựng vừa có công văn về tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm, phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-them-nhieu-phuong-xa-tan-dung-dat-trong-lam-cong-vien-196260512135422247.htm

Người dân phấn khởi "check-in" tại công viên số 8 Võ Văn Tần

Hội LHPN TPHCM phối hợp BHXH TPHCM đưa chính sách an sinh đến gần người dân

Sáng 12-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM đã phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2026-2030.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/hoi-lhpn-tphcm-phoi-hop-bhxh-tphcm-dua-chinh-sach-an-sinh-den-gan-nguoi-dan-196260512110730886.htm

Hội LHPN phối hợp BHXH TPHCM đưa chính sách an sinh đến gần người dân.

Cần Giờ có thể vượt mục tiêu đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm

Sáng nay 12-5, tại Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo với chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM", với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành…

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cho-cu-hich-tu-hoi-thao-can-gio-cuc-tang-truong-moi-cua-tphcm-196260511145606702.htm

Hội thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC khống chế đám cháy ở TPHCM

Sáng 12-5, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp thu mua phế liệu trên đường DH516, ấp Bến Lớn, xã Bàu Bàng, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/huy-dong-hang-chuc-can-bo-chien-si-pccc-khong-che-dam-chay-o-tphcm-196260512102105195.htm

Cháy cơ sở phế liệu ở Bàu Bàng, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Giao dịch tại phòng trọ, một thanh niên ở TPHCM sập bẫy

Ngày 12-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Khánh Vi (SN 1998, quê Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/giao-dich-tai-phong-tro-mot-thanh-nien-o-tphcm-sap-bay-196260512112011993.htm

