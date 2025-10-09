HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an ở Tây Ninh giải cứu 2 nữ sinh định sang Campuchia “giải quyết vụ án”

Hải Đường

(NLĐO)- Sau khi làm việc với công an xã ở tỉnh Tây Ninh, 2 nữ sinh viên mới biết mình là nạn nhân của vụ lừa đảo

Sáng 9-10, thông tin từ Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải cứu 2 nữ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an để lừa đảo, dụ dỗ sang Campuchia.

Công an Tây Ninh giải cứu 2 nữ sinh khỏi vụ lừa đảo sang Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng công an đã hoàn tất thủ tục để gia đình đón 2 nữ sinh viên về nhà.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 8-10, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu thì lực lượng công an xã phát hiện 2 nữ sinh mang theo vali, hành lý đi lại gần khu vực biên giới. Nhận thấy cả 2 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên công an mời về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, công an xác định 2 nữ sinh viên là N.N.D. (21 tuổi; ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Đ.T.X.M. (20 tuổi; ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với công an, D. và M. cho biết bị một nhóm người gọi điện xưng là cán bộ công an và đe dọa cả 2 "có liên quan đến vụ án ma túy", từ đó yêu cầu phải "hợp tác điều tra để chứng minh vô tội".

Hai nữ sinh viên được những người này yêu cầu không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người thân. Sau đó, nhóm người này yêu cầu D. và M. thuê phòng khách sạn để "làm việc online" qua ứng dụng Zoom. Trong buổi "làm việc", có 4-5 người mặc trang phục công an xuất hiện, liên tục gây áp lực, yêu cầu chuyển tiền để được "bỏ qua vụ việc".

Do không có tiền, 2 nữ sinh được yêu cầu đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để có người đón sang Campuchia "giải quyết vụ án".

Khi đến gần khu vực biên giới, cả 2 đã được Công an xã Bến Cầu phát hiện và kịp thời ngăn chặn, tránh nguy cơ bị đưa sang nước ngoài trái phép.

Sau khi làm việc với công an, D. và M. mới biết mình là nạn nhân của vụ lừa đảo. Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với gia đình 2 nữ sinh nên cả 2 được người thân đến đón về nhà.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bến Cầu tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh

(NLĐO) - Campuchia bắt giữ 4 người Trung Quốc, 1 người Campuchia với cáo buộc bắt cóc, tra tấn một người đàn ông Hàn Quốc ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Sang Campuchia làm thuê cho tội phạm, lừa đảo tiền người Việt Nam

(NLĐO)- Với thủ đoạn dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao", Công Giang và Thuý Kiều đã làm thuê cho các tội phạm quốc tế ở Campuchia lừa đảo người Việt Nam.

Hành trình bóc gỡ đường dây đưa người Trung Quốc qua Việt Nam, sang Campuchia làm việc

Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã kể về hành trình phá án với nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp.

tỉnh Tây Ninh lừa đảo tỉnh đồng nai giả danh công an khu vực biên giới lừa đảo online Campuchia
