Công an ở TPHCM khuyến cáo vấn đề cập nhật sổ đỏ lên mạng

Ngày 26-11, Công an xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn đã phản ánh có một số đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu chụp sổ đỏ, cung cấp thông tin để phục vụ "đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai". Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "Cổng dịch vụ công Bộ Công an".

Đáng chú ý, các đối tượng gọi điện thoại với giọng nói dứt khoát, xưng là cán bộ Công an xã Bình Chánh. Nhóm này tra hỏi nhân thân người dân rồi yêu cầu cập nhật thông tin sổ đỏ vào hệ thống làm sạch dữ liệu dân cư. Nếu không bổ sung, "hồ sơ đất đai có thể bị tạm khoá".

Công an xã Bình Chánh (TPHCM) khuyến cáo người dân cẩn thận. Ảnh đồ hoạ: PHẠM DŨNG

Một số người vì cả tin nên chụp giấy tờ đất đai, căn cước, hình ảnh căn nhà của mình rồi gửi qua mạng xã hội theo yêu cầu.

Có trường hợp sau khi gửi các giấy tờ, người dân được yêu cầu tải ứng dụng có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an".

Những ứng dụng này không phải là ứng dụng VneID chính thức của Bộ Công an mà tải thông qua đường dẫn có phí xử lý, phí xác minh.

Một số biện pháp phòng tránh. Ảnh đồ hoạ: PHẠM DŨNG

Lãnh đạo Công an xã Bình Chánh khẳng định không có bất kỳ cán bộ nào gọi điện yêu cầu người dân cung cấp sổ đỏ, cài ứng dụng lạ hay chuyển tiền phí làm sạch dữ liệu nên người dân phải cảnh giác.

Việc đăng ký, cập nhật dữ liệu đất đai hiện không do công an xã phụ trách. Hồ sơ liên quan đến đất đai chỉ được tiếp nhận qua UBND xã, Phòng Kinh tế hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

"Người dân cần bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân, người dân cần ghi nhớ không chụp, không gửi giấy tờ tùy thân cho bất kỳ số điện thoại lạ nào. Không cài đặt ứng dụng qua link gửi trực tiếp, chỉ dùng ứng dụng từ cửa hàng chính thức. Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất cứ lý do xử lý hồ sơ nào. Khi được thông báo "hồ sơ đất đai có vấn đề", cần liên hệ trực tiếp UBND xã để xác minh. Tuyệt đối không hoang mang trước lời đe dọa "phạt", "khóa hồ sơ", "truy cứu trách nhiệm" - Công an xã Bình Chánh Khuyến cáo.