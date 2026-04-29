Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ

Ngày 29-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bàu Bàng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ ở Bàu Bàng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại một nhà trọ trên đường D7, nằm cạnh Khu Công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TPHCM).

Nạn nhân được xác định là nam thanh niên, 27 tuổi, quê Cà Mau, sinh sống tại phòng trọ này.

Vào thời điểm phát hiện, người dân thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, sùi bọt mép và bất tỉnh trong phòng.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến hiện trường để hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi lực lượng y tế có mặt kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM thu thập thông tin, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.