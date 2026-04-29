Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ tại bãi đất trống

Ngày 29-4, Công an xã Bàu Bàng (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong bất thường tại bãi đất trống trên địa bàn.

Nam thanh niên tử vong bất thường, thi thể ở tư thế quỳ bên xe máy hư hỏng. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi ngang khu đất trống trên đường D7 (xã Bàu Bàng) thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế quỳ. Cạnh thi thể có một xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc khá vắng vẻ, ít người qua lại vào ban đêm. Chiếc xe máy được xác định của nạn nhân nằm cách vị trí thi thể khoảng 3 m, có dấu hiệu hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.