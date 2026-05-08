Công an phường làm việc với người bạo hành con riêng của “vợ hờ” ở TPHCM

Ngày 8-5, Công an phường Dĩ An cho biết đã triệu tập B.T.Q (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm việc, làm rõ hành vi bạo hành cháu T.G.T (14 tuổi) là con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng với Q.

Người đàn ông nhiều lần bạo hành con riêng của “vợ hờ” bị mời làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, bà L.T.K.L (50 tuổi, ngụ phường Tân Bình) sống cùng Q tại căn nhà trong hẻm đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống, Q thường xuyên say xỉn rồi đánh đập bà L. và cháu T.

Tại cơ quan công an, bước đầu Q thừa nhận hành vi đánh cháu bé như nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip kèm nội dung cầu cứu, phản ánh việc người đàn ông nhiều lần bạo hành con riêng của "vợ".

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tục dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu một thiếu niên đang nằm trong nhà. Đoạn clip sau khi xuất hiện đã khiến dư luận phẫn nộ.

Hiện Công an phường Dĩ An đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.