Vụ cháu bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM: Hàng xóm kể lại sự việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ cháu bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM: Hàng xóm kể lại sự việc

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút phát hiện bé trai 2 tuổi với nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể

Ngày 6-5, anh H.H.H. (29 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện cháu N.G.K. (SN 2022) bị người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và cha dượng là Danh Chơn (SN 1996) đánh đập.

Anh H. cho biết khoảng 16 giờ ngày 2-5, khi đang ở nhà thì thấy Nguyễn Thị Thanh Trúc bế con trai sang xin tiền mẹ anh để về quê, với lý do bị chồng đánh.

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM gây chấn động cộng đồng - Ảnh 1.

Hàng xóm cho biết đến giờ vẫn rất bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc

Sau đó, Trúc nhờ mẹ anh H. bế giúp cháu bé để quay về nhà thu dọn quần áo. Trong lúc bế, gia đình anh H. nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường. Nghi có chuyện, anh H. kiểm tra thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết trầy xước, bầm tím. Đặc biệt, vùng đầu có vết thương hở sâu, nghi bị bạo hành.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh H. cùng mẹ đã trình báo công an ấp, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Theo anh H. tại bệnh viện, Trúc cùng người tình cũng có mặt và đề nghị anh không trình báo công an. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cháu bé bị thương, người đàn ông đi cùng phủ nhận liên quan, cho rằng do Trúc gây ra.

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM gây chấn động cộng đồng - Ảnh 2.

Trúc và người tình làm việc với cơ quan điều tra

Anh H. cho biết thêm, Trúc và người tình mới chuyển đến thuê nhà đối diện. Hằng ngày, Trúc ở nhà chăm con, còn người đàn ông đi làm thuê. Nhân chứng cũng cho hay, cháu bé có thể trạng rất yếu. Trên cơ thể còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ.

Trong khi đó, ông Dương M. (56 tuổi, hàng xóm) cho biết Trúc và người tình mới đến địa phương sinh sống, ít giao tiếp với người xung quanh. Trước đây, ông từng thuê người đàn ông này làm cỏ mì trên rẫy và nhận xét người này khá ít nói. Chỉ đến khi công an vào cuộc, nhiều người mới biết sự việc và biết Chơn không phải cha ruột.

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM gây chấn động cộng đồng - Ảnh 3.

Căn nhà trọ nơi Trúc cùng người yêu sống với cháu K.

Hàng xóm cho biết không ai nghĩ họ lại đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ như vậy. May mắn là cháu được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Hòa Hiệp cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, chăm sóc cho cháu bé.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để tiếp tục điều trị.

Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2-5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Tin liên quan

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

(NLĐO) - Trưa 6-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết về tình hình hiện nay của bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp

NÓNG: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi ở TPHCM

(NLĐO)- Dù đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi nhưng nhiều lần bị mẹ cùng người tình đánh đập, đỉnh điểm là ngày 2-5, bé bị đánh nhiều lần gây đa chấn thương.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn dè dặt

(NLĐO) - Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái...

cố ý gây thương tích bé trai 2 tuổi bạo hành Bệnh viện Nhi đồng đi cấp cứu TPHCM xã Hoà Hiệp mẹ và người tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo