Thời sự

CSGT tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khẩn việc người dân đi tập thể dục ven đường

Hải Đường

(NLĐO) – Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đặc điểm chung của các vụ tai nạn là thường xảy ra vào thời điểm rạng sáng hoặc chiều tối

Ngày 27-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra khuyến cáo khẩn đối với người dân, đặc biệt là những người sinh sống ven các trục đường giao thông lớn, tuyệt đối không đi bộ tập thể dục dưới lòng đường.

CSGT Tây Ninh khuyến cáo người dân không đi bộ tập thể dục dưới lòng đường - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến người đi tập thể dục dưới lòng đường tử vong

Khi đi bộ vào sáng sớm hoặc tối muộn, người dân nên chọn những khu vực có vỉa hè, công viên hoặc sân vận động; đồng thời nên mặc đồ có màu sắc sáng hoặc phản quang để tăng khả năng nhận diện cho các phương tiện giao thông.

Theo phân tích của cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, trong quý I-2026, bên cạnh các nhóm đối tượng gây tai nạn phổ biến như xe máy, xe vận tải..., một số vụ việc cho thấy người gặp nạn là người đi bộ. Trong đó, phần lớn là người đi tập thể dục.

Chẳng hạn, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 25-3, ông D.V.Đ (70 tuổi) đang đi bộ tập thể dục trên đường Nguyễn Thông ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh thì bất ngờ bị xe tải do tài xế Đ.H.V. (24 tuổi; ngụ xã Tầm Vu) điều khiển tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến ông V. ngã văng xuống đường, tử vong tại bệnh viện vào chiều cùng ngày.

Trước đó, ông N.V.T. (ngụ phường Khánh Hậu) trong lúc dắt xe đạp đi bộ sau giờ tập thể dục lúc sáng sớm đã bị xe máy do N.H.T. (SN 2006) cầm lái, tông trúng từ phía sau. Hậu quả, ông T. không qua khỏi sau 2 ngày cấp cứu...

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đặc điểm chung của các vụ tai nạn này là thường xảy ra vào thời điểm mờ sáng hoặc chiều tối. Đây là lúc tầm nhìn bị hạn chế, ánh sáng không đủ để tài xế nhận diện chướng ngại vật từ xa, dẫn đến những va chạm đáng tiếc.

Công an Hà Nội công bố nguyên nhân xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn

(NNLĐO)- Công an Hà Nội xác định nguyên nhân do sơ bộ, tài xế xe Lexus đã không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Truy tìm tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông chết người ở Tây Ninh

(NLĐO) – Sau khi va chạm với xe máy khiến người phụ nữ ở Tây Ninh tử vong tại chỗ, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Bắt cựu Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT trong vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

(NLĐO)- Liên quan đến vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, VKSND đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ.

