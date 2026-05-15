Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Anh Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Tây Ninh



Theo điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa bàn trọng điểm và giáp ranh, ngày 11-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan các sản phẩm nước yến, yến sào giả.

Lực lượng chức năng xác định cơ sở sản xuất đặt tại Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, do Nguyễn Anh Tiến làm giám đốc.

Thu giữ hơn 400.000 sản phẩm yến giả tại công ty ở Tây Ninh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm; hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động sai phạm.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã "núp bóng doanh nghiệp", lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhóm này còn quảng cáo sai sự thật với các chiêu thức như: hàng đang trong chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng…, đồng thời thổi phồng chất lượng sản phẩm, bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính số tiền lớn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.