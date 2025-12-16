HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Tây Ninh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Huy Cương

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nguyễn Huy Cương bị khởi tố về tội “Mua bán người” theo khoản 2 Điều 150 Bộ Luật Hình sự

Ngày 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Huy Cương (SN 1995, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo quyết định, Nguyễn Huy Cương bị khởi tố về tội “Mua bán người” theo khoản 2 Điều 150 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Công an Tây Ninh truy nã đặc biệt Nguyễn Huy Cương về tội mua bán người - Ảnh 1.

Đối tượng bị truy nã

Nguyễn Huy Cương có nơi thường trú tại khu 2, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Trước khi bỏ trốn, bị can sinh sống tại địa chỉ này. Theo hồ sơ, Cương trốn khỏi địa phương từ ngày 16-5-2025.

Cơ quan điều tra thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh.

Mọi thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 123 Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc điều tra viên thụ lý vụ án để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

