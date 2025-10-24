HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới về đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn khi tiến hành test nhanh đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện.

Ngày 24-10, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết sau khi bắt giữ Bằng Văn Vỹ, nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Thông tin mới về đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nơi xảy ra vụ việc

Hiện, đối tượng và hồ sơ đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 23-10, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh, đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305.

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Ngày 24-10, đoàn công tác Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về vụ việc và thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công.

Làm việc với Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đoàn công tác Bộ Y tế do Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Minh Đức làm trưởng đoàn đã lên án hành vi trên, cho rằng cần bị xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, đồng thời biểu dương các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã dũng cảm quên mình bảo vệ tính mạng các cháu sơ sinh.

Tiếp đó, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm, động viên từng nạn nhân trong vụ tấn công, truy sát bằng dao ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thông tin mới về đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi các nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: N. Dung

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Minh Đức đã biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã dũng cảm quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các cháu sơ sinh. Đồng thời, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình và tiếp tục công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tin liên quan

VIDEO: Giám đốc bệnh viện thông tin vụ người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương

VIDEO: Giám đốc bệnh viện thông tin vụ người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương

(NLĐO) - Theo Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, có 7 người bị đối tượng tấn công, hành hung trong bệnh viện.

Vụ cầm dao đâm 7 người trong bệnh viện: Nữ điều dưỡng bị đâm nhiều nhát, nguy hiểm tính mạng

(NLĐO) - Trong các nạn nhân bị thương, một nữ điều dưỡng nguy hiểm đến tính mạng do bị đâm liên tiếp 4 nhát vào người.

Vụ cầm dao đâm 7 người bị thương trong bệnh viện: Thêm thông tin "lạnh người"

NLĐO) - Ngoài cầm dao tấn công 7 người, Bằng Văn Vỹ còn ôm một cháu bé định ném xuống đất, nhưng rất may nhân viên bệnh viện đã kịp thời ngăn chặn.

tỉnh Nghệ An người nhà bệnh nhân kiểm tra nồng độ cồn dùng dao tấn công đâm 7 người bị thương trong bệnh viện đâm chém trong bệnh viện
