Ngày 29-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, làm rõ vụ trình báo mất ô tô xảy ra trên đường Trường Chinh, khu phố 5, phường Tân Ninh.

Camera an ninh ghi nhận diễn biến vụ trình báo mất xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-6, Công an phường Tân Ninh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 2005, ngụ xã Lộc Ninh) về việc bị mất ô tô hiệu Mitsubishi Xpander GLP màu xanh bạc, biển số 51M-530...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, trích xuất dữ liệu và xác định người điều khiển chiếc xe là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Người trình báo mất ô tô ở công viên Tây Ninh, công an vào cuộc điều tra.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tuấn đã điều khiển chiếc xe đến Công an phường Tân Ninh để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn trình bày mình là chủ sở hữu chiếc xe. Theo lời khai, từ tháng 11-2025, anh đã ký hợp đồng cho thuê xe. Tuy nhiên, bên thuê được cho là vi phạm hợp đồng và nhiều lần không trả lại phương tiện dù đã được yêu cầu.

Sau khi xác định chiếc xe đang đậu tại khu vực quảng trường Tô Quyền vào tối 26-6, anh Tuấn đã sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy lại xe rồi điều khiển về TPHCM.

Hiện Công an phường Tân Ninh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.