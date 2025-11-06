HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an thông tin về nguyên nhân vụ nam sinh lớp 8 bị bạn đâm rồi đẩy xuống hồ nước

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo công an, hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Ngày 6-11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc liên quan đến hai học sinh xảy ra tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 5-11, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Hậu quả làm 1 em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn đâm rồi đẩy xuống hồ nước: Có dấu hiệu phạm tội giết người - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với V.T.Đ.. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra xác định em V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ..

Giáo viên chủ nhiệm nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T..

Sáng 5-11, em N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ. nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Khoảng 15 giờ 35 phút, ngày 5-11, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy T. xuống hồ cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn đâm rồi đẩy xuống hồ nước: Có dấu hiệu phạm tội giết người - Ảnh 2.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại

Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khỏe em T. đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ., sinh ngày 8-4-2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị bạn thân đâm rồi đẩy xuống hồ nước

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị bạn thân đâm rồi đẩy xuống hồ nước

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 8 bị bạn thân dùng hung khí đâm rồi bế, đẩy xuống hồ nước.

"Dậy sóng" clip nam sinh bị hành hung, có bạn cổ vũ “cố lên”

(NLĐO) - Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh 1 nam sinh bị hành hung, có bạn đứng xung quanh cổ vũ kèm những lời tục tĩu làm "dậy sóng" trên mạng xã hội.

Nam sinh lớp 8 hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 có hành vi đánh, hất bạn xuống hồ nước.

