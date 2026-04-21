Ngày 21-4, Công an xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan vụ rượt đuổi nhau xảy ra trên địa bàn.

CLIP ghi lại nhóm thanh niên ẩu đả, rượt đuổi nhau

Tối ngày 19-4, Công an xã Nhơn Trạch tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại khu vực vòng xoay Bến Cam. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số thanh niên, sau đó hẹn gặp để giải quyết dẫn đến xô xát, rượt đuổi nhau trên đường và tại khu vực quán cà phê gần vòng xoay Bến Cam.

Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản, chưa có người bị thương tích.

Đến sáng ngày 20-4, toàn bộ các đối tượng tham gia vụ việc đã đến đầu thú, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Công an đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, tuyệt đối không tụ tập, mang theo hung khí, tham gia đánh nhau gây mất trật tự công cộng.