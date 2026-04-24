Thời sự

Công an thu thập tài liệu vụ nữ hiệu trưởng bị cách chức vì hàng loạt sai phạm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cơ quan công an đang làm rõ sai phạm của cựu nữ hiệu trưởng hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân và nhiều sai phạm khác

Ngày 24-4, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến Đảng ủy và UBND xã Dray Bhăng để thu thập tài liệu liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường, cựu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu.

Công an điều tra vụ kỷ luật cán bộ tại Trường Tiểu học Kim Châu năm 2026 - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Kim Châu nơi xảy ra nhiều sai phạm

Trước đó, UBND xã Dray Bhăng đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Hường do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Đảng ủy xã Dray Bhăng đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật các đảng viên có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu. Đồng thời, Đảng bộ UBND xã được giao chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Kim Châu có hành vi tiếp tay soạn đơn, gửi đơn, chỉnh sửa biên bản, làm sai lệch hồ sơ, giả mạo chữ ký, tài liệu; cũng như các trường hợp phối hợp, thông đồng để thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định.

Ngoài ra, Đảng ủy xã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra để rà soát việc thanh toán các khoản kinh phí, chế độ giảng dạy, khen thưởng tại Trường Tiểu học Kim Châu; thu hồi, nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai, trục lợi.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Võ Thị Hường bị xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, bà bị cho là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi phối việc chi trả, phân bổ các chế độ khen thưởng; thanh toán chế độ giảng dạy không đúng quy định; hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân.

Đáng chú ý, bà Hường còn bị xác định đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ liên quan.

Tin liên quan

Cách chức một nữ hiệu trưởng do hàng loạt sai phạm

Cách chức một nữ hiệu trưởng do hàng loạt sai phạm

(NLĐO) - Do nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có hành vi chỉ đạo giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi, một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị cách chức

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp mắc sai phạm

(NLĐO) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành xử lý các thông tin báo chí phản ánh, trong đó có vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp sai phạm.

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

(NLĐO) - Sau gần 8 tháng UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý trách nhiệm của nữ hiệu trưởng mắc nhiều sai phạm, đến nay Sở GD-ĐT tỉnh này vẫn chưa xử lý.

