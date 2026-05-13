Công an tìm nạn nhân bị Trần Thị Kim Xuyến ở Đồng Tháp lừa đảo

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990; ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., Xuyến tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Xuyến

Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7-2025, Xuyến tiếp tục vay 7 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Xuyến.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Xuyến với thủ đoạn nêu trên, khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc điều tra viên, thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.