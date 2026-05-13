Pháp luật

Công an tìm nạn nhân bị Trần Thị Kim Xuyến ở Đồng Tháp lừa đảo

CA LINH

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ kêu gọi nạn nhân bị Trần Thị Kim Xuyến lừa đảo hãy khẩn trương liên hệ để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990; ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., Xuyến tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Bài học đắt giá từ vụ lừa đảo 7 tỉ đồng ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Xuyến

Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7-2025, Xuyến tiếp tục vay 7 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Xuyến.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Xuyến với thủ đoạn nêu trên, khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc điều tra viên, thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt 61 người, số tiền chiếm đoạt ước hơn 3.000 tỉ đồng/năm.

Triệt phá đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục ngàn người

(NLĐO) - Nhóm đối tượng lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục ngàn người, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng vừa bị bắt giữ.

Loạt vụ án nổi cộm trong tuần: Hàng loạt đường dây giả mạo, lừa đảo bị triệt phá

(NLĐO) - Khởi tố 32 bị can làm giả bệnh án; Làm giả gần 50 "sổ đỏ", lừa gần 200 tỉ đồng; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn...

