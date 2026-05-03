Loạt vụ án nổi cộm trong tuần: Hàng loạt đường dây giả mạo, lừa đảo bị triệt phá

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án
Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án. Trong đó, có 6 bị can về tội "giả mạo trong công tác" và 26 bị can về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Khởi tố 3 bị can mua bán heo dịch
Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 30-4 cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966, ngụ xã Hoằng Hóa), Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, ngụ xã Hoằng lộc) và Lê Văn Trung (SN 1982, ngụ xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa), về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Ba bị can này được xác định thông đồng, mua bán heo mắc bệnh dịch tả Châu Phi để giết mổ bán ra thị trường.
Bị phạt tù vì giao xe cho chồng chạy gây tai nạn
Ngày 29-4, TAND khu vực 3 – Huế tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999, trú TP Huế) 1 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, vợ của Chinh) 9 tháng tù treo.
Dù biết chồng đã uống rượu và không có giấy phép lái xe, Thủy vẫn đưa xe cho chồng chở mình và con về nhà, gây tai nạn làm một người đi đường tử vong.
Làm giả gần 50 "sổ đỏ", lừa gần 200 tỉ đồng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ngày 30-4 cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Mai làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn; qua đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người gần 200 tỉ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Đây được xác định là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị lên đến 3.171 tỉ đồng.
Cựu Giám đốc CDC Huế bị phạt 5 năm 6 tháng tù
Ngày 28-4, TAND TP Huế đã tuyên án 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong số này, bị cáo Hoàng Văn Đức, cựu giám đốc trung tâm, bị phạt 5 năm 6 tháng tù.
