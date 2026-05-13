Pháp luật

Vụ sát hại bạn gái đang mang thai ở Cần Thơ: Cha nạn nhân kể lúc nhận tin dữ

CA LINH

(NLĐO) - Nhiều ngày mất liên lạc với con gái đang mang thai, gia đình nạn nhân liên tục tìm kiếm trước khi nhận tin dữ từ chủ nhà trọ ở TP Cần Thơ.

Liên quan đến vụ thai phụ bị bạn trai sát hại ở TP Cần Thơ, ngày 13-5, ông L.V.M (ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) cho hay ông đã đưa con gái là L.T.Q.T (SN 2005) đi hoả táng.

Vụ sát hại bạn gái mang thai ở Cần Thơ: Gia đình nạn nhân lên tiếng - Ảnh 1.
Vụ sát hại bạn gái mang thai ở Cần Thơ: Gia đình nạn nhân lên tiếng - Ảnh 2.

Gia đình đăng thông tin tìm T. trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Theo lời ông M, con gái ông quen với Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành) khoảng 2 năm nay và cả hai đã dọn về sống chung với nhau. 

Khanh cùng T. thỉnh thoảng về nhà ông. Vợ ông M. cũng thường xuyên gọi điện thoại và lên nhà trọ thăm con gái.

Tuy nhiên, từ ngày 2 đến ngày 6-5, gia đình mất liên lạc với con gái. Ông M. đã kêu con trai đăng thông tin tìm T. trên mạng xã hội nhưng vẫn không có tin tức.

"T. mang thai được khoảng 4 tháng. Ngày 10-5, gia đình tôi gọi cho Khanh về việc không liên lạc được với T. thì Khanh bảo tôi đi cùng qua Đồng Tháp rước con gái về, nhưng lúc đó tôi không đi. Đến rạng sáng 11-5, chủ nhà trọ báo cho tôi là phát hiện thi thể T. trong phòng trọ nên tôi tức tốc chạy lên" – ông M. nghẹn ngào.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi giết người.

Khanh khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị T. thì giữa 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Vụ sát hại bạn gái mang thai ở Cần Thơ: Gia đình nạn nhân lên tiếng - Ảnh 3.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh

Vào tối 1-5, cả hai xảy ra mâu thuẫn, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa cự cãi nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, Khanh lên TP HCM và sau đó về xã Châu Thành lưu trú tại tiệm bi-da. Đến chiều 6-5, Khanh ghé mua dầu hỏa, xăng rồi đến phòng trọ. Khanh tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân cùng vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, khi Khanh đang đợi đón khách tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ.

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn do một cặp vợ chồng điều hành, thu giữ hàng ngàn chai thành phẩm.

Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên ở Cần Thơ cho thấy thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm.

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Công an đang tiếp tục thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan, cũng như mở rộng điều tra vụ án cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Cần Thơ giết người vụ án rúng động
