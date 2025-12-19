HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 4 đối tượng

Uyên Châu

(NLĐO)-4 thanh niên dùng chai bia ném vào nhà khiến người đàn ông 48 tuổi bị chấn thương sọ não tử vong ở Đồng Nai.

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Thiện Thành Đức (15 tuổi), Phạm Anh Tuyển (20 tuổi), Lê Minh Quân (16 tuổi, cùng xã Thống Nhất), Lê Minh Trọng (19 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra liên quan cái chết của ông Nguyễn Văn Lộc (48 tuổi).

Tạm giữ nhóm thanh niên ném chai bia gây chết người ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ

Trước đó, vào rạng sáng 18-12, ông Nguyễn Văn Lộc đang ngồi trước cửa nhà tại địa chỉ ấp Phú Thọ (xã Thống Nhất) thì bất ngờ có 1 nhóm 4 nam thanh niên trên 2 xe máy đi ngang qua cầm vỏ chai bia ném trúng đầu.

Thấy bố bị thương ở đầu, anh Nguyễn Văn Tiến (con trai ông Lộc) đang ở trong nhà chạy ra dùng khăn lau máu, băng quấn vết thương cho ông Lộc và định đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Lộc nói không sao, rồi sau đó cả 2 bố con đi ngủ.

Đến sáng cùng ngày, Tiến thấy cha có biểu hiện co giật nên gọi người thân đưa ông Lộc đi cấp cứu nhưng ông Lộc đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thống Nhất nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét “nóng” theo dấu vết tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định và bắt giữ được 4 đối tượng nêu trên là nghi can trong vụ án gây chết người.

Bước đầu cảnh sát điều tra xác định, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên rạng sáng ngày 18-12, các đối tượng trên đi tìm đánh một thanh niên tên Nam. Các đối tượng này biết Nam thường đến nhà ông Nguyễn Văn Lộc chơi với Tiến (là con trai ông Lộc).

Sau đó, cả nhóm có hành vi dùng vỏ chai bia ném trúng đầu ông Lộc, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

TPHCM: Không quen biết vẫn mời bia, hậu quả là án mạng

TPHCM: Không quen biết vẫn mời bia, hậu quả là án mạng

(NLĐO) - Mâu thuẫn phát sinh khi mời bia “giao lưu” giữa những người không quen biết trong quán hát ở TPHCM đã dẫn đến án mạng.

Án mạng tại quán bida ở Ba Đồn: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can

(NLĐO) - Mâu thuẫn khi chơi bida tại một quán ở phường Ba Đồn (Quảng Trị) đã biến thành xô xát, khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong, công an đã khởi tố vụ án.

Từ cuộc nhậu lúc nửa đêm đến án mạng đau lòng

(NLĐO) - Một thanh niên 28 tuổi vừa bị TAND tuyên án tù chung thân sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

