Tại Họp báo Bộ Công an quý III/2025 vào chiều 6-10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") và Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ").



Chân dung trùm giang hồ Vi "ngộ". Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, ngày 28-2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Bên cạnh đó, có Mạnh "gỗ", là đối tượng trong băng của nhóm và có vai trò là "đàn anh", giúp sức cho Vi "ngộ".

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã triệt phá, bóc gỡ nhóm của Vi "ngộ" và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm. Trong đó, Vi "ngộ" đã bị khởi tố về 4 tội danh: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về kế toán"; "Trốn thuế"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Mạnh "gỗ" bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết đối với nhóm hành vi Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, năm 2023 - 2024, Nguyễn Văn Vi đã nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (trú tại TP Vinh - cũ, tỉnh Nghệ An, xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hoà, (tức là Hoà "chua", SN 1976, ở Thanh Hóa) là đối tượng hình sự, cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi "ngộ". Năm 2025, Hoà bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội "Giết người" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

"Trùm giang hồ" Mạnh "gỗ" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình chấp hành án, Hoà "chua" tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Trong quá trình thụ án, Hoà đã được xét giảm án hai đợt vào năm 2023 và 2024, (năm 2023 giảm 20 tháng tù, năm 2024 giảm 18 tháng tù).

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi về tội "Đưa hối lộ" và Hoàng Nam Liên về tội "Môi giới hối lộ".

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, địa chỉ tại 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Vi "ngộ", Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ"), và 5 đối tượng có liên quan về các tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỉ đồng.

Về nhóm hành vi "Trốn thuế" xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi và vợ là Phạm Thị Hương Giang. Cơ quan Công an xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.