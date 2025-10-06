HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin gì về mối quan hệ giữa Mạnh "gỗ" và Vi "ngộ"?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an xác định Mạnh "gỗ" là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò "đàn anh", "quân sư" cho Vi "ngộ" để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Họp báo Bộ Công an quý III/2025 vào chiều 6-10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") và Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ").

Mạnh gỗ Thanh Hóa: Vai trò quan trọng trong băng nhóm tội phạm Vi ngộ - Ảnh 1.

Chân dung trùm giang hồ Vi "ngộ". Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, ngày 28-2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Bên cạnh đó, có Mạnh "gỗ", là đối tượng trong băng của nhóm và có vai trò là "đàn anh", giúp sức cho Vi "ngộ".

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã triệt phá, bóc gỡ nhóm của Vi "ngộ" và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm. Trong đó, Vi "ngộ" đã bị khởi tố về 4 tội danh: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về kế toán"; "Trốn thuế"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Mạnh "gỗ" bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết đối với nhóm hành vi Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, năm 2023 - 2024, Nguyễn Văn Vi đã nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (trú tại TP Vinh - cũ, tỉnh Nghệ An, xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hoà, (tức là Hoà "chua", SN 1976, ở Thanh Hóa) là đối tượng hình sự, cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi "ngộ". Năm 2025, Hoà bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội "Giết người" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Mạnh gỗ Thanh Hóa: Vai trò quan trọng trong băng nhóm tội phạm Vi ngộ - Ảnh 2.

"Trùm giang hồ" Mạnh "gỗ" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình chấp hành án, Hoà "chua" tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Trong quá trình thụ án, Hoà đã được xét giảm án hai đợt vào năm 2023 và 2024, (năm 2023 giảm 20 tháng tù, năm 2024 giảm 18 tháng tù).

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi về tội "Đưa hối lộ" và Hoàng Nam Liên về tội "Môi giới hối lộ".

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, địa chỉ tại 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Vi "ngộ", Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ"), và 5 đối tượng có liên quan về các tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỉ đồng.

Về nhóm hành vi "Trốn thuế" xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi và vợ là Phạm Thị Hương Giang. Cơ quan Công an xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Tin liên quan

Vợ "trùm" giang hồ xứ Thanh Vi "Ngộ" bị khởi tố

Vợ "trùm" giang hồ xứ Thanh Vi "Ngộ" bị khởi tố

(NLĐO)- Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ"), "trùm" giang hồ khét tiếng Thanh Hóa, vừa bị khởi tố thêm tội danh cùng vợ là Phạm Thị Hương Giang.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" đứng sau công ty bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa khởi tố trùm giang hồ Vi "ngộ" thêm tội danh do liên quan tới Công ty Mạnh Tùng Petro, bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm tội danh

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án trùm giang hồ Vi "ngộ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm tội danh mới.

đưa hối lộ phạm tội Vi ngộ mạnh gỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo