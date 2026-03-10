Công an "tới từng nhà, ra từng tàu thuyền" tuyên truyền công tác bầu cử

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai khẩn trương, kỹ lưỡng, an toàn để mọi người dân sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Lực lượng Công an xã ở Thanh Hóa ra từng bến tàu, từng con thuyền để tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trong công tác bầu cử. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cùng với các lực lượng chức năng khác, Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã bám sát địa bàn, tham gia hỗ trợ tuyên truyền công tác bầu cử, đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Tại xã Bát Mọt (một xã biên giới giáp Lào thuộc huyện Thường Xuân cũ), công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai từ sớm, kỹ lưỡng, an toàn. Tuy nhiên, là xã biên giới có địa bàn rộng (diện tích trên 205 km2), dân cư thưa thớt, nhiều thôn bản nằm xa trung tâm xã hàng chục km như bản Vịn, Đục… giao thông đi lại khó khăn.

Để bảo đảm thông tin về cuộc bầu cử được chuyển tải đầy đủ đến từng người dân, Công an xã Bát Mọt đã chủ động bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giúp các ứng cử viên Công an xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, mỗi chuyến công tác cơ sở của cán bộ Công an xã cũng là dịp để nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Công an xã Bát Mọt tới từng bản vùng sâu, vùng xa để tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân địa phương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thiếu tá Hà Văn Hưng, Trưởng Công an xã Bát Mọt, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, là ngày hội toàn dân, do đó, đơn vị xác định phải bám sát địa bàn, gần dân, sát dân để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong tham gia bầu cử. Cùng với đó, Công an xã cũng chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống phức tạp, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại xã Vạn Lộc, một địa phương có nghề đi biển nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Lộc luôn có mặt tại các khu dân cư ven biển, cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền, thông báo cho ngư dân về thời gian, địa điểm bầu cử sắp diễn ra.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, Phó trưởng Công an xã Vạn Lộc, cho biết đối với địa bàn ven biển như Vạn Lộc, nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày nên việc bảo đảm quyền bầu cử cho nhân dân rất quan trọng.

Do đó, lực lượng công an xã đẩy mạnh việc phối hợp với lực lượng an ninh, Bộ đội biên phòng và các ban ngành, đoàn thể rà soát, nắm chắc tình hình tàu thuyền, tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ tàu và ngư dân sắp xếp thời gian trở về địa phương tham gia bỏ phiếu.

Người dân xem danh sách các ứng viên đại biểu được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử

"Trước tình hình đó, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành và các tổ bầu cử tiến hành rà soát, cập nhật danh sách cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển; đồng thời, nắm số lượng tàu thuyền, thời gian ra khơi, cập bến của từng phương tiện để tuyên truyền, thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như các quy định liên quan để ngư dân sắp xếp thời gian tham gia bầu cử"- thiếu tá Lương cho hay.

Cũng theo thiếu tá Lương, xã Vạn Lộc có hơn 48.700 cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, do đó lực lượng công an đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại các xã ven biển Thanh Hóa, công an địa phương cũng chủ động phối hợp cùng chính quyền, ủy ban bầu cử rà soát, hướng dẫn người dân đảm bảo quyền bầu cử sắp tới. Đối với những trường hợp ngư dân không thể trở về địa phương vào ngày bầu cử, đơn vị sẽ phối hợp với các tổ bầu cử hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục đăng ký bỏ phiếu tại nơi khác theo quy định.

Cách làm linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang góp phần bảo đảm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.