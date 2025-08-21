Khởi công từ đầu năm 2023, dự án đường giao thông kết nối với các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn (ĐH21) - (thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Quân Phú, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) triển khai hết sức ì ạch.

Các hạng mục cầu vượt đường sắt thi công dang dở

Theo tìm hiểu, dự án trên do UBND huyện Quế Sơn (cũ) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài dự án hơn 18 km, tổng mức đầu tư khoảng 340 tỉ đồng, nguồn vốn Trung ương kết hợp với vốn đối ứng của địa phương.

Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có tổng chiều dài gần 6 km, vốn đầu tư khoảng 180 tỉ đồng (vốn Trung ương 150 tỉ đồng). Dự án do liên danh nhà thầu Công ty Phú Hương - Trường Long - Nhật Huy thi công, thời gian hoàn thành vào tháng 12-2024.

Được gia hạn thêm 1 năm nhưng chủ đầu tư nói chắc chắn không làm xong kịp

Điều đáng nói, sau hơn 2 năm triển khai, đến thời điểm này nhà thầu mới thi công được một số hạng mục như cầu Ly Ly, cầu Chợ Đụn và cầu vượt đường sắt cùng một số cống 2 cửa…

Cầu bắc qua sông Ly Ly mới làm phần thân nhưng còn dở dang

Dù vậy, các hạng mục cầu cống đều đang dang dở, sắt thép nằm trơ trọi, phơi mưa phơi nắng suốt thời gian dài trở nên hoen gỉ. Trong khi đó, trên công trường dự án hết sức trầm lắng, chỉ một vài công nhân làm việc tại hạng mục cầu Ly Ly.

Đại diện nhà thầu, lãnh đạo Công ty Phú Hương cho biết do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng nên các nhà thầu không thể thi công dự án.

Được biết, cuối năm 2024, khi đi kiểm tra dự án, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nay là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), phê bình lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng như đơn vị nhà thầu trong việc giải ngân dự án chậm, tiến độ thi công ì ạch. Ông Hưng yêu cầu UBND huyện báo cáo giải trình, chỉ rõ những cá nhân, tập thể làm chậm tiến độ.

Sắt thép nằm phơi mưa phơi nắng hoen gỉ

Ngày 21-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Triệu Ngọc Chi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn, cho biết dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn đến cuối năm 2025. Dù vậy, đến thời điểm này mới thi công được khoảng 30% khối lượng. Nguyên nhân chậm tiến độ là do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu đất đắp.

Ông Chi thừa nhận tới thời điểm này chủ đầu tư mới bàn giao được khoảng 30% mặt bằng cho các nhà thầu. Nguyên nhân là do việc xác nhận tình trạng pháp lý đất đai tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Ông Chi cho rằng với tình trạng hiện nay thì đến cuối năm 2025 dự án chắc chắn không thể hoàn thành. "Sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo nêu rõ các lý do chậm tiến độ, báo cáo cấp trên xin ý kiến" – ông Chi nói.

Về việc người dân phản ánh thông tin nhà thầu thi công dự án là Công ty Phú Hương lấy cát ở khu vực sông Ly Ly lên đắp mố cầu, ông Chi cho biết theo phương án được duyệt của dự án thì cho phép lấy cát tại chỗ để làm đường công vụ thi công mố cầu, sau khi thi công mố cầu xong thì nhà thầu lấy cát này điều tiết đắp vào mố cầu phía Bắc. Công ty Phú Hương múc cát dưới khu vực sông Ly Ly lên đắp mố cầu "Trước đó, người dân không biết, nghĩ công ty lấy cát dưới sông nên phản ánh. Chúng tôi đã làm việc xong với địa phương, đem hồ sơ thiết kế dự án cụ thể để người dân biết" – ông Chi cho hay. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty Phú Hương nói rằng đất cát này trước đây công ty chở từ nơi khác tới để phục vụ thi công, hiện nay công ty chở đi để lắp mố cầu, việc này là đúng theo hồ sơ thiết kế dự án.



