Công an TP HCM bắt 15 người liên quan đến mèo

Ngày 19-10, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TP HCM đã triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ mèo.

Tang vật được công an thu giữ.

Trước đó, công an nghi vấn ông T. (51 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) mua bán, tiêu thụ chó mèo do trộm cắp mà có.

Lúc 3 giờ 20 sáng 15-10, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TP HCM bắt quả tang ông này và 14 người khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ mèo không rõ nguồn gốc.

Công an sau đó thu giữ 21 con mèo, 6 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan. Tất cả được đưa về trụ sở Công an phường An Hội Tây làm rõ.

Theo điều tra, T. là người đứng ra mua chó, mèo do người trộm cắp mang đến để bán hưởng lợi. Những người này trộm cắp chó mèo trên nhiều phường, xã ở TP HCM.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định.