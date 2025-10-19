HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt 15 người liên quan đến mèo

Đông Hoa

(NLĐO) - Từ nghi vấn người đàn ông tiêu thụ chó mèo do trộm cắp mà có, Công an TP HCM đã bắt 15 người.

Ngày 19-10, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TP HCM đã triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ mèo.

- Ảnh 1.

Tang vật được công an thu giữ.

Trước đó, công an nghi vấn ông T. (51 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) mua bán, tiêu thụ chó mèo do trộm cắp mà có.

Lúc 3 giờ 20 sáng 15-10, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TP HCM bắt quả tang ông này và 14 người khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ mèo không rõ nguồn gốc.

Công an sau đó thu giữ 21 con mèo, 6 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan. Tất cả được đưa về trụ sở Công an phường An Hội Tây làm rõ.

Theo điều tra, T. là người đứng ra mua chó, mèo do người trộm cắp mang đến để bán hưởng lợi. Những người này trộm cắp chó mèo trên nhiều phường, xã ở TP HCM.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, thu gom, tiêu thụ chó mèo hoặc các vật nuôi không rõ nguồn gốc.

CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người say xỉn phân trần "uống rất ít"

CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người say xỉn phân trần "uống rất ít"

(NLĐO) - Từ 18 giờ ngày 18-10 đến 0 giờ ngày 19-10, các đội, trạm CSGT ở TP HCM tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Trộm cắp ở bệnh viện

Làm quen, giả làm người đi khám bệnh, nuôi bệnh hoặc nhân viên y tế... là những chiêu mà các đạo chích thường sử dụng để trộm cắp, lừa gạt ở bệnh viện

Đèn chiếu sáng hỏng, trộm cắp hoành hành

Khoảng 6 tháng qua, đèn chiếu sáng ở khu tái định cư Long Sơn (phường Long Bình, quận 9, TP HCM) bị hư hỏng hàng loạt, trộm cắp hoành hành gây bất an cho các hộ dân sống nơi đây.

