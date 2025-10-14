Công an TP HCM bắt giam bác sĩ thẩm mỹ và ê kíp vì làm chết một phụ nữ

Công an TP HCM vào ngày 14-10 cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh".

Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng (từ trái qua)

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện ngày 28-5, chị P.T.T.D (SN 1993) đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ.

Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương.

Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt 5 người

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề: Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris.

Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, Công an TP HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.



