Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên làm liều lúc rạng sáng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên làm liều lúc rạng sáng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Chỉ sau thời gian ngắn truy vết, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên làm liều tại một công viên lúc rạng sáng

Ngày 15-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995), Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 7-9, anh N.N.Q (SN 2004) và anh P.T.Đ (SN 2004) đang ngồi chơi tại ghế đá trong Công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) thì nhóm Lil giả danh lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên làm liều lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Từ trái qua: Trần Bảo Quốc, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Lil.

Anh Q. và anh Đ. không đồng ý thì nhóm này hành hung, khống chế, cướp 2 điện thoại và 1 số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

CLIP Công an TP HCM bắt giữ 3 đối tượng giả công an cướp tài sản

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng truy xét bắt giữ 3 đối tượng.

Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ; đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tin liên quan

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với nhiều chiêu lừa đảo sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

Công an TP HCM khuyến cáo một chiêu lừa đang diễn ra

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông tin được đăng trên mạng xã hội, tránh bị lừa đảo

Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

(NLĐO) - Một phụ nữ bán dép trên lề đường đã bị nam thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy, đối tượng bị Công an TP HCM bắt giữ ngay sau đó

Công an TP HCM Cướp tài sản Đông Hưng Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo