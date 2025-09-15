Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên làm liều lúc rạng sáng

Ngày 15-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995), Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 7-9, anh N.N.Q (SN 2004) và anh P.T.Đ (SN 2004) đang ngồi chơi tại ghế đá trong Công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) thì nhóm Lil giả danh lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Từ trái qua: Trần Bảo Quốc, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Lil.

Anh Q. và anh Đ. không đồng ý thì nhóm này hành hung, khống chế, cướp 2 điện thoại và 1 số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

CLIP Công an TP HCM bắt giữ 3 đối tượng giả công an cướp tài sản

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng truy xét bắt giữ 3 đối tượng.

Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ; đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.