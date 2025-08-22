HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt tổng quản lý 90's House

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt tổng quản lý, giám sát, thu ngân, nhân viên cơ sở kinh doanh 90's House ở trung tâm thành phố

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Du Nguyễn Gia Hoài Thương (Tổng quản lý, điều hành trực tiếp cơ sở kinh doanh 90's House, phường Bến Thành) do có liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười.

Ngoài ra, Công an TP HCM còn tạm giam 9 người khác liên quan đến hoạt động này đồng thời đang điều tra thêm nhiều người khác.

Công an TP HCM bắt tổng quản lý 90's House - Ảnh 1.

Nhóm người bị Công an TP HCM bắt

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House. 

Công an TP HCM bắt tổng quản lý 90's House - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su. 

Công an thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường gồm: 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí cười; 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng...

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí cười tinh vi, khép kín. Cụ thể, sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo.

Khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7; tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân.

Các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Công an TP HCM đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí cười, đề nghị kịp thời báo cho công gần nhất để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh"

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh"

(NLĐO) - Một giám đốc ngân hàng đã có hành vi phạm pháp do có liên quan đến đường dây tín dụng đen do mẹ con "Má Hạnh" cầm đầu

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

(NLĐO) - Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến một phòng trọ của người bạn rồi tổ chức sử dụng ma túy.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp mẹ con "Má Hạnh" cùng 3 đàn em

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp mẹ con "Má Hạnh" cùng 3 thuộc cấp trong một chuyên án đặc biệt

Công an TP HCM khí cười Bến Thành
