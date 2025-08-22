HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một giám đốc ngân hàng đã có hành vi phạm pháp do có liên quan đến đường dây tín dụng đen do mẹ con "Má Hạnh" cầm đầu

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (SN 1985, Giám đóc chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank) tại khu vực Gò Vấp. 

Ông Cường bị bắt do có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác do liên quan đến đường dây tín dụng đen do Lâm Thị Thu Em (SN 1971, còn gọi là Má Hạnh, ngụ TP HCM) cầm đầu.

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh" - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Cường tại Công an TP HCM

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang (SN 1999), Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP HCM xác định các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức "tiền góp, tiền đứng" với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh" - Ảnh 2.

Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh" - Ảnh 3.

"Má Hạnh" cùng con trai tại Công an TP HCM

Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để làm địa điểm thu tiền của người vay.

Công an TP HCM xác định bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai "thu nạp" nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, "siết nợ, đòi nợ".

