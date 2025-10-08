HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM đã bắt được đối tượng Võ Văn Mẩm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt được đối tượng Võ Văn Mẩm sau 30 năm ông này bỏ trốn ôm theo số tiền 1 tỉ đồng của nhiều người


Công an TP HCM bắt ông Võ Văn Mẩm - Ảnh 1.

Ông Mẩm bị Công an TP HCM bắt sau 30 năm bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa bắt Võ Văn Mẩm (SN 1949, quê Bạc Liêu cũ) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân".

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1991, Công ty Xuất nhập khẩu Đất Việt lập xưởng gia công nông sản xuất khẩu tại số 117 Bến Bình Đông, quận 8 (cũ), TP HCM. Sau khi xưởng ngưng hoạt động, đầu năm 1993, ông Mẩm thuê lại địa điểm này để tiếp tục thu mua, chế biến và xuất khẩu gạo.

Ông Mẩm ký kết, nhận tiền ứng trước của nhiều cá nhân và tổ chức để thu mua gạo phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì ông Mẩm bỏ trốn. Kết quả điều tra xác định, ông Mẩm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều đơn vị, cá nhân.

Tháng 7-1993, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân"; đồng thời ra quyết định truy nã ông Võ Văn Mẩm. Sau hơn 30 năm bỏ trốn, mai danh ẩn tích, đối tượng này bị công an phát hiện, bắt giữ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan nêu trên liên hệ ngay với điều tra viên Lê Trọng Hùng, Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM; địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM để làm việc.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng báo, nếu các cá nhân, tổ chức trên không đến liên hệ làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

