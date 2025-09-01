HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TP HCM đưa ra lưu ý quan trọng với người dân quay lại TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM đưa ra lộ trình chi tiết để người dân quay lại thành phố "đỡ kẹt xe".

Ngày 1-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) đưa lộ trình để người dân quay trở lại TP HCM.

Công an TP HCM đưa ra lưu ý quan trọng với người dân quay lại TP HCM - Ảnh 1.

Các phương tiện xếp hàng dài trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, TP HCM.

Theo đại diện PC08, dự kiến ngày 2-9, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận quay lại thành phố sẽ tăng đột biến, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông – Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông của người dân. Các điểm nóng dự kiến gồm: Nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, Vành đai 3, khu vực hầm chui và cầu vượt trọng điểm, các phà,...

Để hạn chế ùn tắc giao thông, PC08 khuyến nghị người dân tham khảo các lộ trình thay thế theo từng hướng di chuyển dưới đây:

Hướng Đông (Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu cũ → TP HCM)

1. Từ Vũng Tàu, Bà Rịa cũ đi TP HCM (khu vực trung tâm):

- Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TP HCM (qua cầu Đồng Nai).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TP HCM (giúp tránh ùn tắc trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây).

- Lộ trình 3: Vũng Tàu/Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → TP HCM.

+ Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu- TP HCM:

- Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP HCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM).

+ Bến phà Vũng Tàu ( Vũng Tàu – Cần Giờ)

- Từ phà Vũng Tàu – phà Bình Khánh: từ phà Vũng Tàu → đường Tắc Xuất → đường Lương Văn Nho → đường Rừng Sác → phà Bình Khánh.

2. Từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TP HCM:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → phường Thủ Đức (TP Thủ Đức cũ).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TP HCM (tránh cao tốc).

Hướng Bắc (Bình Dương cũ – Bình Phước cũ → TP HCM)

1. Từ Bình Dương cũ:

- Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước – Tân Vạn → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (qua nút giao An Phú) → TP HCM.

- Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → Phạm Văn Đồng → TP HCM (tránh cầu Bình Triệu).

2. Từ Bình Phước cũ:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → thị xã Bến Cát → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TP HCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Thủ Dầu Một → ngã tư Sở Sao → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TP.HCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).

3. Hướng Nam (Các tỉnh Miền Tây → TP HCM)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → cao tốc Trung Lương – TP HCM → nút giao Chợ Đệm → TP HCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương → TP HCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).

Vành đai 3 kẹt xe Tắc đường
