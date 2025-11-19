Công an TP HCM truy tìm 2 đôi nam nữ hỗn chiến

Ngày 19-11, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) cho biết đang phối hợp với Công an TP HCM trích xuất camera an ninh và lập hồ sơ làm rõ vụ đánh nhau gây náo loạn trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh 2 đôi nam nữ đang đi xe máy thì dừng xe giữa đường Trần Thị Bốc rồi lao vào đánh nhau.

Nhóm này dùng nón bảo hiểm để tấn công nhau dù người dân tri hô "công an tới, công an tới". Qua xác minh xác định, sự việc xảy ra lúc 20 giờ ngày 18-11 gần ngã tư Trần Thị Bốc – Quang Trung.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân và thông tin trên mạng xã hội, Công an Đông Thạnh (TP HCM) đã khẩn trương lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không được dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn từ những bất đồng thường ngày. Mọi hành vi cố ý gây thương tích, làm náo loạn đường phố đều bị xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 18-11, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam 4 người do có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi, vợ Pháp và Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi), Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ở phường Bình Lợi Trung).

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Pháp bán trứng vịt lộn trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (TP HCM). Tối 11-11, bà Lệ và Thông đến mua trước nhưng vợ chồng Pháp lại bán cho người đến sau từ đó dẫn đến hai bên đánh nhau.