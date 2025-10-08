Công an TP HCM kêu gọi Hòa "địa" ra trình diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM kêu gọi Hòa "địa" ra trình diện

PHẠM DŨNG

(NLĐO) Công an TP HCM kêu gọi Hoà "địa" cùng một số người khác ra trình diện, hợp tác điều tra để hưởng khoan hồng của pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vụ án được khám phá ngày 2-4-2024, tại xã Bình Hưng, TP HCM.

Quá trình điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM có căn cứ xác định Nguyễn Văn Út (SN 1987; thường trú ấp 2, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) đã cùng đồng bọn tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Út, tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định đối tượng tên Hòa, thường gọi là Hòa "địa" cùng đồng bọn tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Văn Út.

Công an TP HCM đề nghị Hòa và các đối tượng liên quan ra trình diện, nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu người nào biết thông tin các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo cho Công an TP HCM (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng, số điện thoại 0971.440.567) để cung cấp thông tin"

Công an TP HCM cung cấp một số đặc điểm nhận dạng của Hòa "địa" như sau: Tên thường gọi: “Hòa địa”; giới tính: nam, khoảng 32 đến 37 tuổi; dáng người ốm, cao khoảng 1.7m, mắt hí, mũi to, chân mày đậm. Nơi ở năm 2024: chung cư Topaz City số 39 đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP HCM.


Tin liên quan

Khám xét 2 địa chỉ, Công an TP HCM bắt giam 2 người

Khám xét 2 địa chỉ, Công an TP HCM bắt giam 2 người

(NLĐO) - Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm tại phường Phú Thuận và phường Xóm Chiếu (TP HCM) đã bắt giữ 2 người đàn ông

Công an TP HCM tạm giữ hình sự bà chủ lò chó

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà chủ lò chó cùng 2 thanh niên khi đang mua bán 4 con chó

Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định dàn lãnh đạo Sam Group đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều khách hàng

Công an TP HCM ma tuý Hoà địa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo