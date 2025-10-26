Công an TP HCM ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

Tối 26-10, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã chủ trì buổi tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus do ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại TP HCM.

Phía đoàn Belarus tham dự còn có ông Shulyakovsky Oleg Nikolaevich, Giám đốc Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest; ông Starikovich Mikhail Vladimirovich, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Shkornik Alexander Ivanovich, Trưởng ban Hợp tác song phương, Cục Hợp tác quốc tế.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chào đón ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus

Tại buổi làm việc, Công an TP HCM và Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác song phương, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và bình đẳng.

Công an TP HCM đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

Các bên thỏa thuận tích cực nỗ lực phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác. Các bên chủ trương tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự công cộng, cũng như trong các lĩnh vực khác cùng quan tâm.

Việc hợp tác giữa hai bên có thể được thực hiện dưới các hình thức trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cán bộ, cũng như tiến hành các khóa đào tạo chung, tập huấn, hội thảo theo các chủ đề do hai bên thống nhất.

Trung tướng Mai Hoàng tặng quà lưu niệm đại biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM cho biết lực lượng Công an TP HCM vinh dự được tiếp đón đoàn Bộ Nội vụ Belarus, đặc biệt là sau khi TP HCM thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền hai cấp. Trung tướng Mai Hoàng trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus cùng các thành viên trong đoàn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an TP HCM luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người nước ngoài nói chung, cũng như Tổng Lãnh sự quán Belarus, các doanh nghiệp, công dân Belarus đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM nói riêng.

Trung tướng Mai Hoàng tin tưởng rằng Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau được ký kết ngày hôm nay giữa Công an TPHCM và Sở nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest sẽ là sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật hai đơn vị, góp phần nâng cao năng lực phòng chống tội phạm của hai Bộ cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai địa phương, hai quốc gia.