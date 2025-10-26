Công an TP HCM ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công an TP HCM ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tiếp đón, làm việc với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus và ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

Tối 26-10, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã chủ trì buổi tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus do ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại TP HCM.

Phía đoàn Belarus tham dự còn có ông Shulyakovsky Oleg Nikolaevich, Giám đốc Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest; ông Starikovich Mikhail Vladimirovich, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Shkornik Alexander Ivanovich, Trưởng ban Hợp tác song phương, Cục Hợp tác quốc tế.

Công an TP HCM ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus) - Ảnh 1.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chào đón ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus

Tại buổi làm việc, Công an TP HCM và Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác song phương, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và bình đẳng.

Công an TP HCM ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus) - Ảnh 2.

Công an TP HCM đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus)

Các bên thỏa thuận tích cực nỗ lực phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác. Các bên chủ trương tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự công cộng, cũng như trong các lĩnh vực khác cùng quan tâm. 

Việc hợp tác giữa hai bên có thể được thực hiện dưới các hình thức trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cán bộ, cũng như tiến hành các khóa đào tạo chung, tập huấn, hội thảo theo các chủ đề do hai bên thống nhất.

- Ảnh 2.

Trung tướng Mai Hoàng tặng quà lưu niệm đại biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM cho biết lực lượng Công an TP HCM vinh dự được tiếp đón đoàn Bộ Nội vụ Belarus, đặc biệt là sau khi TP HCM thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền hai cấp. Trung tướng Mai Hoàng trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus cùng các thành viên trong đoàn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an TP HCM luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người nước ngoài nói chung, cũng như Tổng Lãnh sự quán Belarus, các doanh nghiệp, công dân Belarus đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM nói riêng. 

Trung tướng Mai Hoàng tin tưởng rằng Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau được ký kết ngày hôm nay giữa Công an TPHCM và Sở nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest sẽ là sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật hai đơn vị, góp phần nâng cao năng lực phòng chống tội phạm của hai Bộ cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai địa phương, hai quốc gia.

Về phía Belarus, ông Kubrakov Ivan Vladimirovich bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và thân tình mà Công an TPHCM dành cho đoàn.

Ông gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP HCM và Công an TP HCM đã có nhiều hỗ trợ tích cực đối với công dân Belarus đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM, đồng thời chúc cho quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp, bền vững và phát triển không ngừng.

Tin liên quan

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua?

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua?

(NLĐO) - Hàng loạt TikToker đã bị Công an TP HCM bắt do có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận

Công an TP HCM bắt bà chủ lò chó

(NLĐO) - Công an TP HCM vừa kiểm tra một lò chó ở phường Trung Mỹ Tây và bắt giữ 4 người, trong đó có bà chủ chuyên tiêu thụ chó trộm được

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê Anh Điệp

(NLĐO) - TikToker Lê Anh Điệp khai rằng đăng clip xúc phạm người dân miền Nam, để ở chế độ công khai và không thấy nền tảng TikTok cảnh báo vi phạm...

Công an TP HCM Belarus Bộ Nội vụ Belarus
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo