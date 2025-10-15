Công an TP HCM sẽ đến từng nhà dân để rà soát dữ liệu về xe

Chiều 15-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết đang triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Công an TP HCM sẽ đến từng nhà dân phát phiếu thu thập thông tin giấy phép lái xe.

Bổ sung dữ liệu

Theo đó, PC08 sẽ phối hợp với Công an cấp xã tổ chức đối chiếu giữa thông tin của xe, chủ xe và người lái xe do danh sách Cục CSGT cung cấp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương và trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn.

Người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan Công an.

Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, Công an cấp xã gửi kết quả về PC08 để tổng hợp gửi về Cục CSGT để đối soát, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe. Từ đó, cập nhật, bổ sung dữ liệu của xe và chủ xe vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện.

Vận động đổi bằng lái giấy sang điện tử

Ngoài ra, lực lượng Công an TP HCM sẽ tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống trên địa bàn chuyển đổi sử dụng giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng giấy phép lái xe điện tử, giấy phép lái xe thẻ PET; đồng thời bổ sung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giấy phép của Cục CSGT.

Theo đó, Công an cấp xã sẽ tổ chức đến từng nhà dân, phát phiếu thu thập thông tin giấy phép lái xe, hướng dẫn cho công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn để kê khai đầy đủ theo mẫu.

Sau khi thu thập thông tin, Công an cấp xã tiến hành đối sánh thông tin của công dân cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị công dân cung cấp giấy phép lái xe và hồ sơ có liên quan (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu và lập danh sách gửi về PC08 để tiến hành kiểm tra, đối chiếu với Sổ quản lý giấy phép lái xe.

Khi hồ sơ giấy phép lái xe của công dân có đầy đủ thông tin, PC08 sẽ thông báo Công an cấp xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định.

Đối với trường hợp công dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc, đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe.