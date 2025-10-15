HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Độc quyền

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98

PHẠM DŨNG thực hiện

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền Trung tá Phạm Thành Công, Phó Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM.

Giữa tháng 10-2025, Công an TP HCM triệt phá thành công chuyên án đặc biệt, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, còn gọi là Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. 

Đây là chuyên án do Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP HCM) trực tiếp chỉ đạo sâu sát vụ án với sự triển khai quyết liệt của Đại tá Nguyễn Thành Hưng (Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM) và Thượng tá Trần Tiến Quang (Phó Trưởng phòng).

Để bạn đọc rõ hơn về chuyên án, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn trung tá Phạm Thành Công, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM (Đội 6), thành viên tham gia Ban chuyên án.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 1.

Ngân 98 lúc bị bắt

* Phóng viên: Thưa trung tá, chuyên án này đã được chuẩn bị ra sao trước khi vào cuộc?

- Trung tá Phạm Thành Công: Sau khi Ngân 98 bị nghi bán sản phẩm giả, độc hại, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chỉ đạo điều tra. Đội 6 đã triển khai trinh sát, theo dõi hoạt động từ luân chuyển hàng hóa đến phân phối sản phẩm.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 2.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đã phối hợp với một số đơn vị khác để làm rõ có hay không việc Ngân bán sản phẩm kém chất lượng, có chứa chất cấm? Khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi đã đánh giá chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 3.

Công an TP HCM khám xét nơi ở của Ngân 98

* Cản trở lớn nhất khi thực hiện chuyên án là gì, thưa trung tá?

-  Trong quá trình triển khai chuyên án thì gặp không ít khó khăn. Ngân thường xuyên di chuyển khắp nơi ở trong nước kể cả đi nước ngoài, nếu các trinh sát không bám sát thì đối tượng có khả năng sẽ bỏ trốn. Ngoài ra, Ngân có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội nên công tác điều tra phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. 

Mấu chốt lớn nhất của vụ án là việc thu thập chứng cứ, tang vật gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, tất cả các tài khoản ngân hàng giao dịch với khách đều do người khác đứng tên, công ty cũng do người khác đứng và Ngân đứng phía sau điều hành mọi hoạt động.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 4.

* Khi Công an TP HCM mời Ngân lên làm việc, cô này phản ứng ra sao?

- Trong vụ án này, Ngân có biểu hiện đối phó với các cơ quan chức năng, né tránh trách nhiệm đối với lô hàng. Ngân đổ thừa cho nhân viên về trách nhiệm đối với lô hàng.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã xác minh được dữ liệu giao hàng, tài khoản nhận tiền cũng như chứng cứ mà quần chúng cung cấp đã xác định được Ngân là người chủ mưu, đứng sau điều hành.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 5.

Công an TP HCM thu giữ nhiều tài liệu, tang vật

* Thưa trung tá, quá trình điều tra Ngân có biểu hiện không hợp tác, cụ thể ra sao?

- Quá trình làm việc thì Ngân 98 có biểu hiện chống đối, la hét và có sự tư vấn của người khác nên không chấp hành đúng thời gian mà cơ quan điều tra triệu tập. 

Đồng thời, Ngân chối bỏ trách nhiệm của mình cụ thể như không cung cấp tài liệu có liên quan, nại ra nhiều lý do để né tránh như bệnh, đang đi diễn…

* Có bao nhiêu điều tra viên tham gia chuyên án này, thưa ông?

- Chuyên án này được triển khai đồng bộ với nhiều mũi trinh sát cùng tham gia khám phá một cách quyết liệt, khẩn trương trong nhiều tháng và huy động cả Đội 6 tham gia.

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98 - Ảnh 6.

Nêm phong nhiều tang vật khi khám xét nơi ở của Ngân 98

* Quy trình giám định sản phẩm được triển khai như thế nào?

Sau khi thu thập chứng cứ, dữ liệu, tang vật thì Công an TP HCM đã gửi các sản phẩm của Ngân  đến Viện Khoa học Hình sự (C09) Bộ Công an.

Qua đó, xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Trong đó một số mẫu như sản phẩm viên collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cám ơn trung tá !

