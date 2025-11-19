Ly kỳ chuyện nhiều người họ Hứa ở TPHCM lừa một chi nhánh ngân hàng

Vừa qua, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là những người họ hàng đại gia Hứa Thị Phấn (SN 1947, cựu Chủ tịch Công ty CP Phú Mỹ; đã mất).

Nhóm các bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).

Cáo trạng truy tố nhóm các bị can trong vụ lừa đảo chi nhánh ngân hàng

Công ty CP Phú Mỹ được thành lập năm 2000 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng, thay đổi lần thứ 14, ngày19-4-2017 là 200 tỉ đồng; ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư bất động sản.

Từ khi thành lập đến tháng 4-2017 các cá nhân gồm Hứa Thị Phấn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phú Mỹ, Trần Hoàng Trinh là Giám đốc, thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Nhiều người trong gia đình họ Hứa đã cấu kết lừa đảo chi nhánh một ngân hàng

Những người khác là người thân, người trong gia đình bà Phấn như Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Nguyễn Thị Hà đều là thành viên HĐQT.

Đối với bị can Hứa Xường (SN 1955, em ruột bà Hứa Thị Phấn), ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài nên bị truy nã. Công an TP HCM đã áp dụng nhiều biện pháp vận động. Trường hợp ông Hứa Xường không ra đầu thú sẽ xét xử vắng mặt.

Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam Thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển Khu 13 Khu Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, trong đó có Khu 13D, diện tích 279.269m².

Sau đó, UBND TPHCM tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ (thuộc Khu 13D) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử đụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; sau đó, trình đề xuất quy hoạch chỉ tiết1/500 cho Ban quản lý Khu Nam phê duyệt Dự án Khu dân cư.

Khu dân cư Garden City là Dự án xây dựng Khu dân cư phức hợp trên diệntích đất 240.000m² nằm trong phần đất 279.269m² mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000.

Đến năm 2007, bà Hứa Thị Phấn đã sử dụng pháp nhân Công ty Phú Mỹ (là doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính) để thực hiện vay vốn tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Tài sản thế chấp cho hợp đồng vay là toàn bộ Dự án xây dựng khu dân cư trên diện tích 279.269m² (trong đó có diện tích 240.000m² trong liên doanh với hai Công ty Malaysia) để nhận số tiền vay là 250 tỉ đồng. Dự án này được xác định không đủ điều kiện để Công ty Phú Mỹ thực hiện việc thế chấp dự án để vay vốn ngân hàng.

Đến nay, khoản nợ của Công ty Phú Mỹ gồm nợ gốc là 79,4 tỉ đồng, nợ lãi gần 10 tỉ đồng, chỉ có tài sản đảm bảo thu hồi nợ là 16 tỉ đồng. Còn lại hơn 73,3 tỉ đồng chưa thu hồi được và không có tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, gây thiệt hại cho Agribank.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Trần Hoàng Trinh, Hứa Thị Bích Hạnh và Ngô Nguyễn Đoan Trang đều khai việc đứng tên cổ đông và tham gia HĐQT là do bà Hứa Thị Phấn chi đạo thực hiện. Các bị can đều không thực tế mua và sở hữu cổ phần; không tham gia họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT để biểu quyết các hoạt độngkinh doanh, tài chính tại công ty.

Số tiền vay thực tế giải ngân là gần 250 tỉ sau đó được bà Phấn sử dụng như thế nào,vào mục đích gì, có thực tế đầu tư cho dự án hay không, các cá nhân này cũng không biết rõ.

Bị can Lâm Kim Dũng (Cổ đông, Thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Dũng khai bà Phấn là dì vợ của Dũng nên được giao các công việc như dọn dẹp văn phòng, sửa chữa máy móc, đồ đạc, hưởng mức lương từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng.

Đối với việc có tên trong danh sách Cổ đông và Thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ thì hiện nay Dũng không còn nhớ rõ, do thời gian đã lâu và trải qua 2 lần bệnh tai biến nên trí nhớ đã suy giảm rất nhiều.

Dũng khai thực tế trong suốt thời gian làm việc tại Công ty Phú Mỹ, Dũng không tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT nhưng có ký tên trên nhiều văn bản, giấy tờ do nhân viên của bà Phấn soạn thảo sẵn về hình thức, nội dung.

Do tin tưởng, cả nể bà Phấn nên Dũng đã ký nhiều giấy tờ, tài liệu trong đó có các Biên bản họp HĐQT nêu trên, từ đó tạo điều kiện cho bà Phấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ số tiền vay 250 tỉ đồng của Agribank Mạc Thị Bưởi.

Không biết chữ nhưng được làm thành viên HĐQT Đáng chú ý, trong vụ án này có bà Nguyễn Thị H. (cổ đông, Thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) chỉ là người nấu ăn nhưng bà Hứa Thị Phấn đã dùng giấy tờ tùy thân của bà H. cho người giả chữ ký để làm thành viên HĐQT và lập hồ sơ vay ngân hàng. Bà H. cho biết bản thân chỉ học đến lớp 5 và từ khi nghỉ học thì không viết chữ, đọc chữ nhiều nên không biết ký tên, ghi tên. Do đó, khi xem các biên bản họp HĐQT thì chữ ký, chữ viết tên Nguyễn Thị H. có đường nét rõ ràng, gọn gàng thì chắc chắn không phải do bà ký ra. Đến thời điểm hiện nay, bà H. không thể cầm viết để ký tên nên chỉ xác nhận với cơ quan điều tra bằng cách lăn tay.



