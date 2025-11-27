Công an TPHCM vào cuộc vụ hàng loạt khách hàng mất liên lạc với chủ tiệm vàng

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc mất liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo.

Theo đó, nhiều người sau khi không thể liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo (ở 343 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TPHCM) đã đến công an trình báo.

Một số người cho biết hiện tại ứng dụng, trang web của tiệm vàng này đã không thể truy cập. Người mua vàng online, đã chuyển khoản hoặc thanh toán nhưng đã không thể liên hệ để nhận vàng.

Công an TPHCM đang làm rõ đơn trình báo về tiệm vàng

Ứng dụng kinh doanh của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo

Một trong những nạn nhân là ông T.M.H. (SN 1995, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) cho biết ông đã mua vàng tại cơ sở này và hẹn giao vàng sau 2 đến 3 ngày.

Tuy nhiên, khi đến nhận tài sản thì ông H. được nhân viên thông báo chủ đi nước ngoài không thể liên lạc.

Trong khi đó, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo vẫn gửi tin nhắn trong nhóm Zalo khách hàng, cho rằng ứng dụng hư là do "kỹ thuật đang điều chỉnh" hoặc "xe chở vàng bị hư nên giao chậm" và nhiều lý do biện minh khác để trấn an khách hàng

Công an TPHCM khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, có trụ sở, địa điểm kinh doanh theo quy định. Bên cạnh đó, nên ưu tiên việc mua bán vàng trực tiếp, hạn chế mua bán vàng qua hình thức online, khó kiểm chứng, từ đó hạn chế rủi ro có thể xảy ra.