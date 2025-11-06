HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vì sao TP HCM vẫn kẹt xe dù làm hàng loạt công trình?

PHAN ANH

(NLĐO)- Tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên ở trung tâm và cửa ngõ TP HCM, đặc biệt vào giờ tan làm

Chiều 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước phản ánh của phóng viên về tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên ở trung tâm và cửa ngõ trên địa bàn thành phố, đặc biệt vào giờ tan làm, đại diện Sở Xây dựng đã có phản hồi nguyên nhân.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra: lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm.

Vì sao TP HCM vẫn kẹt xe dù làm hàng loạt công trình? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM phát biểu tại buổi họp báo

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.

Mặt khác, thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình nên chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn đường lưu thông; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè còn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn làn, đi vào đường cấm còn diễn biến phức tạp…

Hiện nay, TP HCM đang triển khai nhiều dự án để giải quyết tình trạng kẹt xe. Cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc đang triển khai thi công dự án Vành đai 3 - nút giao Tân Vạn; nút giao An Phú; hoàn chỉnh nút giao Mỹ Thủy. 

Cửa ngõ phía Tây và Tây Bắc: đang triển khai thi công dự án Xây dựng nút giao Ngã tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá).

Cửa ngõ phía Nam đang triển khai thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50. Khu vực trung tâm đang triển khai dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Ngoài ra, thành phố đang triển khai thi công dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - An Sương), Vành đai 3; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Hơn 830.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 10 tháng

Đánh giá về mức độ chấp hành luật giao thông của người dân TP HCM hiện nay, ông Giang cho hay đang được cải thiện, đặc biệt nhờ chế tài mạnh và công nghệ giám sát. Việc nâng mức xử phạt hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 đã tạo ra tác động răn đe rõ hơn; hệ thống camera giám sát được tăng cường, giúp phạt nguội.

Theo số liệu tổng hợp 10 tháng năm 2025, trên các tuyến giao thông đường bộ phát hiện, xử lý 837.211 trường hợp vi phạm. 

Trong đó 700.991 trường hợp phát hiện trực tiếp, lập biên bản vi phạm hành chính; 136.220 trường hợp ghi nhận bằng hình thức sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ - hệ thống camera giám sát, người dân phản ánh. Các trường hợp ghi nhận trên đều được gửi thông báo vi phạm hành chính đến chủ phương tiện.

Các tuyến đường, giao lộ đã nhận thấy người dân phần nào tuân thủ các quy định khi lưu thông và chấp hành làn đường, vạch sơn, dừng đỗ, nhất là đi xe lên vỉa hè đã hạn chế.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vi phạm phổ biến như đi ngược chiều, không đội nón bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn... do ý thức, hành vi người tham gia giao thông chưa đồng đều hoặc chưa ổn định.

