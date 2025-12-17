Công an TP Huế quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước thời hạn 10 ngày

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, đã trao kinh phí hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Hiệp và hộ ông Nguyễn Văn Lượng. Theo đó, mỗi hộ được trao 150 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ công an tự nguyện đóng góp, 50 triệu đồng do các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế (thứ 2 từ trái qua), trao quà hỗ trợ cho 2 hộ gia đình.

Đây là 2 hộ gia đình được Công an TP Huế chủ trì hỗ trợ xây dựng mới theo kế hoạch của Bộ Công an và UBND TP Huế về triển khai "Chiến dịch Quang Trung" nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai.

Công an TP Huế đẩy nhanh "Chiến dịch Quang Trung", sớm hoàn thành xây dựng nhà cho người dân.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần triển khai nhanh chóng, Công an TP Huế đã khẩn trương làm việc với chính quyền địa phương và nhà thầu, tiến hành khởi công xây dựng hai căn nhà vào ngày 6-12.

Ngay từ khi công trình được khởi công, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khe Tre cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã thường xuyên có mặt tại công trường, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và gia đình, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, dựng móng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đến nay, hai công trình đã hoàn thành phần móng và đang tiến hành đổ bê tông trụ theo đúng thiết kế của Sở Xây dựng TP Huế. Quá trình thi công luôn được Công an xã Khe Tre theo dõi, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động tại khu vực xây dựng.

Dự kiến, hai căn nhà của hộ bà Nguyễn Thị Hiệp và hộ ông Nguyễn Văn Lượng sẽ được hoàn thành và bàn giao trước ngày 20-1-2026, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, "Chiến dịch Quang Trung" được TP Huế triển khai từ ngày 6-12 với mục tiêu xây dựng mới 5 nhà bị sập, sửa chữa 9 nhà bị hư hỏng do bão lũ gây ra.