Pháp luật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, dán tem nhãn giả và tiêu thụ

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố các bị can: Trần Quốc Tế (SN 1988), Lê Hồng Vân (SN 1974), Phạm Thiện Đến (SN 1988) và Phạm Tấn Phát (SN 1992) cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt 4 người sản xuất, mua bán hàng giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Quốc Tế là Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam. Tế cùng các đồng phạm đã lợi dụng công ty để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm-nạp, tổ chức sang chiết khí gas từ xe bồn vào vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam - Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ. Việc liên lạc, giao dịch chủ yếu thông qua các ứng dụng nhắn tin, sử dụng chế độ tự xóa nội dung nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhóm Trần Quốc Tế bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30 - 50%. Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không thực hiện tại kho mà còn làm trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ, nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Theo Công an TPHCM, một số cửa hàng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và điều kiện để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín, phường Bình Tây (TPHCM) do Lê Hồng Vân làm chủ.

Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp, tem nhãn giả, màng co, hệ thống bơm - nạp, dụng cụ khò nhiệt và phương tiện vận chuyển. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật đều là hàng giả.

sản xuất hàng giả Công an TPHCM mua bán hàng giả
