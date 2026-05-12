Kẻ bị Công an TPHCM truy nã sa lưới khi buôn bán hải sản ở Phan Thiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kẻ bị Công an TPHCM truy nã sa lưới khi buôn bán hải sản ở Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa, đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12-5, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1976; trú phường Long Trường, TP HCM), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, qua sự giới thiệu của Nghĩa, ông N.Q.C (SN 1954, trú TP HCM) mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi.

Đến tháng 9-2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan, bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

- Ảnh 1.

Lẩn trốn nhiều năm, đối tượng bị truy nã Nguyễn Hữu Nghĩa sa lưới tại cảng cá Phan Thiết

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác minh, ngày 7-5-2026, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa khi đối tượng này đang mua bán hải sản tại khu vực cảng cá thuộc phường Phan Thiết. 

Trong thời gian lẩn trốn, Nghĩa thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng bị truy nã này.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Nghĩa cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Công an Tây Ninh liên tiếp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

(NLĐO)- Các đối tượng truy nã thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

Công an TPHCM bắt hàng loạt đối tượng truy nã

(NLĐO) - Hàng loạt đối tượng truy nã với các tội danh khác nhau đã bị Công an TPHCM bắt giữ hoặc vận động ra đầu thú

Vận động thành công 2 đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú

(NLĐO) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động thành công 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từ Angola trở về đầu thú

TP HCM truy nã công an Lâm Đồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo