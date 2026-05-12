Kẻ bị Công an TPHCM truy nã sa lưới khi buôn bán hải sản ở Phan Thiết

Ngày 12-5, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1976; trú phường Long Trường, TP HCM), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, qua sự giới thiệu của Nghĩa, ông N.Q.C (SN 1954, trú TP HCM) mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi.

Đến tháng 9-2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan, bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Lẩn trốn nhiều năm, đối tượng bị truy nã Nguyễn Hữu Nghĩa sa lưới tại cảng cá Phan Thiết



Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác minh, ngày 7-5-2026, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa khi đối tượng này đang mua bán hải sản tại khu vực cảng cá thuộc phường Phan Thiết.

Trong thời gian lẩn trốn, Nghĩa thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng bị truy nã này.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Nghĩa cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.