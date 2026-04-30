Tên cướp ở TPHCM thấy hối hận sau khi ra tay với cô gái lúc rạng sáng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tên cướp ở TPHCM thấy hối hận sau khi ra tay với cô gái lúc rạng sáng

Anh Vũ

(NLĐO) - Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc đã cướp giật điện thoại của cô gái 28 tuổi ở đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp.

Ngày 30-4, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết tạm giữ Nguyễn Hữu Tuấn, 38 tuổi, ngụ TP Đồng Nai, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cướp giật điện thọai ở TPHCM: Nguyễn Hữu Tuấn hối hận sau khi bị bắt - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 1 giờ 20 cùng ngày, chị Phan Thị Anh Trúc, 28 tuổi, cùng hai người bạn đi bộ trong hẻm 193 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp. Lúc này, Tuấn chạy xe máy đến áp sát rồi giật điện thoại iPhone 13 Pro Max chị Trúc đang cầm trên tay (chị đang gọi video với bạn ở quê) rồi bỏ chạy.

10 phút sau, Tuấn Nghĩ lại nên đưa điện thoại cho ông Trần Công T., 48 tuổi (tài xế xe ôm công nghệ) khi đang đậu xe ven đường. Đồng thời, Tuấn nói ông T. giao cho công an hoặc đợi chủ điện thoại gọi đến rồi trả lại sẽ được chủ điện thoại cho tiền. Sáng cùng ngày, ông T. đến Công an Phường Gò Vấp nộp điện thoại.

Đến 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Gò Vấp truy xét và bắt Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi cướp giật tài sản, đồng thời cho biết đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Giải thích lý do trả lại điện thoại, Tuấn cho biết hiện do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Song do hối hận, Tuấn muốn trả lại điện thoại.

Tin liên quan

CSGT TPHCM đẩy mạnh kiểm tra tiệm sửa xe

CSGT TPHCM đẩy mạnh kiểm tra tiệm sửa xe

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM yêu cầu chủ cơ sở không thực hiện hành vi "độ, chế", thay đổi kết cấu, hình dáng xe

Người dân TPHCM không còn nỗi lo cướp, cướp giật

(NLĐO) - Người dân không còn nỗi lo bị cướp, cướp giật khi lưu thông trên đường và loại tội phạm này đã giảm rõ rệt với sự quyết tâm của Công an TPHCM

Con trai chở mẹ đi cướp giật gây phẫn nộ

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ hai đối tượng là mẹ con gây ra vụ cướp giật tiền của cụ bà bán vé số.

cướp giật tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo