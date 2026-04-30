Pháp luật

Một giám đốc công ty bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, một giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã móc nối mua hóa đơn khống trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng (ngụ phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình), giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Mua bán hóa đơn khống, một giám đốc công ty bị khởi tố - Ảnh 1.

Nguyễn Thế Dũng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, bị khởi tố về hành vi mua hóa đơn khống. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu (có địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc) có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thế Dũng, giám đốc công ty đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Thông qua đối tượng trung gian, Dũng móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2022 đến tháng 2-2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 823 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

