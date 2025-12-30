HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit cùng 2 người khác do có nhiều hành vi trái pháp luật

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982), Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) để điều tra về hành vi "Buôn lậu" và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit và đồng phạm

Công an TPHCM xác định Tạ Văn Vinh là Giám đốc Công ty TNHH Profit (trụ sở tại phường Tân Sơn, TPHCM) là người chủ mưu, cầm đầu và thuê Nhung và Uyên làm phi vụ trái pháp luật.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 4.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit - Ảnh 5.

Tang vật bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện, thu giữ

Cụ thể, Vinh chỉ đạo Uyên và Nhung thông qua pháp nhân công ty và lợi dụng sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng của hai nhà sản xuất từ Canada và Hungary về tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ 1 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit

Các mặt hàng được phát hiện trong container có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, lực lượng cảnh sát phát hiện, từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuất xứ Canada nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Công ty đã khai báo gian dối là mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng thời, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia vào các hoạt động buôn lậu và tích cực phối hợp tố giác các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm, phối hợp tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Công an TPHCM bắt Lê Phong Gia Lai

(NLĐO) - Công an TPHCM đã ra Lệnh bắt Lê Phong Gia Lai cùng 14 đàn em để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Công an TPHCM khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 2 địa điểm trên địa bàn xã Bình Mỹ, bắt giữ 5 người và đang mở rộng điều tra vụ án

buôn lậu Công an TPHCM Công ty Profit
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo