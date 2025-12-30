HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm, phối hợp tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa thực hiện đợt cao điểm kiểm tra diện rộng, tập trung vào các cơ sở có sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kiểm tra hàng loạt cơ sở

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra 10 cơ sở hoạt động kinh doanh kho lạnh trên địa bàn.

Các công ty bị kiểm tra gồm Công ty N.N.F tại phường Bình Hưng Hòa; Hộ kinh doanh M.P tại xã Bình Lợi; Công ty TNHH thực phẩm X.H tại phường Thủ Đức; Công ty T.L T.D tại phường An Phú Đông; Công ty Thực phẩm đông lạnh V.T tại phường Linh Xuân; Công ty TNHH thương mại Đ.N.F tại xã Bà Điểm; Công ty Thương mại và chế biến thực phẩm L. tại xã Tân Nhựt và Công ty TNHH C.P.F tại xã Vĩnh Lộc, Công ty TNHH NT Food (xã Vĩnh Lộc) và cơ sở kinh doanh H.M.H (phường Tam Bình).

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm - Ảnh 1.

Công an TPHCM phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Công an TPHCM phát hiện các cơ sở đang lưu chứa hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại gồm 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh, 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản các loại.

Tất cả hàng hoá được đựng trong các thùng carton và có dán nhãn in chữ nước ngoài, không có dán nhãn phụ Tiếng việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không rõ xuất xứ, ban hành Quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền thu nộp ngân sách là 1,66 tỉ đồng.

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm - Ảnh 4.

2 mẫu không phù hợp

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các Hộ kinh doanh ăn uống mỳ, hủ tiếu…, trong đó có Hộ kinh doanh Đ.N.M.K tại phường Thủ Đức, TPHCM.

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm - Ảnh 6.

Tiêu huỷ nhiều sản phẩm

Đoàn công tác đã kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với 2 mẫu thực phẩm (thịt heo xá xíu, thịt ba rọi heo) của chủ cơ sở Đ.N.M.K dùng để chế biến thức ăn bán cho khách hàng.

Kết quả phát hiện cả 2 mẫu sản phẩm thịt có chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí, Salmonella spp, Escherichia coli không phù hợp quy chuẩn của Bộ Y tế đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 66,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động chế biến thịt heo xá xíu, thịt ba rọi heo trong thời hạn 2 tháng để khắc phục hậu quả đối với các vi phạm của chủ cơ sở Đ.N.M.K.

