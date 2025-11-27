Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Vị Thủy, TP Cần Thơ bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phú (SN 1989).

Trước đó, Nguyễn Thị Phú bị TAND huyện Bình Chánh cũ xử phạt 7 năm tù tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Công an TPHCM bắt Nguyễn Thị Phú tại Cần Thơ

Lợi dụng chính sách pháp luật nhân đạo của Nhà nước, Phú đã trốn thi hành bản án sau thời gian được cho tại ngoại.

Mặc dù đã được các đơn vị chức năng phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương kêu gọi đầu thú nhưng Phú vẫn không trình diện chấp hành án.

Để che giấu thân phận, Phú không sử dụng giấy tờ tùy thân, sống ở nhiều nơi, nhờ người thân đăng ký thuê bao di động, liên tục di chuyển rất nhiều địa phương gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Tuy nhiên, với sự kiên trì, đeo bám, truy bắt của lực lượng công an, sau 13 năm lẩn trốn Phú phải cúi đầu nhận tội và đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.