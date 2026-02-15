Công an TPHCM bắt tài xế xe buýt và tài xế xe công nghệ

Ngày 15-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Tấn Cường (48 tuổi, tài xế xe buýt) và Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, tài xế xe công nghệ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 12 giờ 50 phút ngày 9-2, Cường trong quá trình điều khiển xe buýt trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất) đã xảy ra mâu thuẫn với Hùng.

Hai bên dừng phương tiện giữa tuyến đường có mật độ giao thông cao rồi lao vào xô xát, thậm chí dùng hung khí tấn công nhau, gây mất trật tự và cản trở giao thông.

Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội.

Công an TPHCM cho biết vụ việc tuy xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng hành vi xử lý mang tính bột phát, côn đồ, diễn ra trên các tuyến đường trọng điểm khu vực sân bay - nơi có lưu lượng phương tiện lớn - đã gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh đô thị.

Việc khẩn trương xác minh, xử lý với các đối tượng và áp dụng biện pháp tố tụng thể hiện tinh thần xử lý nhanh, nghiêm, quyết liệt đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng của Công an TPHCM.